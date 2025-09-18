Услуги для водителей в Дии сэкономили украинцам 4,5 млрд гривен

По данным исследования Civitta, общая сумма, сэкономленная государством на реализации услуг для водителей в Дии, составила 4,5+ млрд гривен. Об этом говорится в сообщении приложения.

Услуги для водителей в «Дии»

Услуги для водителей в приложении «Дия» остаются одними из самых популярных среди украинцев. Ежегодно пользователи осуществляют более 13,3 миллионов онлайн-операций — от замены водительского удостоверения и свидетельства о регистрации до перерегистрации автомобиля.

Цифровизация в сфере водительских документов позволяет государству и гражданам экономить более 4,5 миллиарда гривен в год. В случае полного перехода на онлайн-сервисы, экономический эффект может превысить 10 миллиардов гривен ежегодно.

Некоторые услуги благодаря цифровому формату стали почти бесплатными для граждан: расходы на них сократились до 99%. В частности, более 2 миллионов украинцев воспользовались цифровым водительским удостоверением, что сэкономило 9,5 млн грн, а цифровой техпаспорт оформили 1,9 млн раз, сэкономив 14,1 млн грн.

Еще больший эффект дала цифровая страховка — более 6 млн оформленных документов с общей экономией 30,4 млн грн. А шеринг техпаспорта через «Дию» сэкономил украинцам и государству более 1,1 млрд грн.

В Минцифры подчеркивают, что цифровые услуги — это не только комфорт и скорость, но и значительное снижение расходов государства на обслуживание процессов и сокращение времени, которое тратят граждане.

Как цифровизация сокращает их стоимость: