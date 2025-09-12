Multi от Минфин
українська
12 сентября 2025, 18:31 Читати українською

«Мое терпение иссякает»: Трамп угрожает россии новыми санкциями против банков и нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Владимира Путина «быстро иссякает», и пригрозил Москве новыми экономическими санкциями на фоне срыва попыток организовать мирные переговоры с Украиной. В то же время он подчеркнул, что считает войну преимущественно европейской проблемой. Об этом он заявил в интервью Fox News в пятницу, 12 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Владимира Путина «быстро иссякает», и пригрозил Москве новыми экономическими санкциями на фоне срыва попыток организовать мирные переговоры с Украиной.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Угроза новых санкций

«Это очень сильно ударит санкциями по банкам, а также коснется нефти и пошлин», — сказал Трамп о возможных новых мерах против России.

При этом он отметил, что уже «многое сделал» для наказания России, приведя в качестве примера расширение пошлин против Индии за закупку российских энергоносителей.

«Это проблема Европы, в гораздо большей степени, чем наша проблема», — добавил президент США.

Эти заявления прозвучали на фоне того, что в пятницу Кремль объявил о «паузе» в переговорах с Украиной, несмотря на предыдущие усилия Трампа организовать прямые переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Давление на союзников и G7

Параллельно с угрозами в адрес Москвы, США усиливают давление на своих партнеров. На встрече министров финансов G7 в пятницу американская делегация, как ожидается, призовет союзников:

  • Ввести пошлины до 100% против Китая и Индии за закупку российской нефти.
  • Создать юридические механизмы для конфискации замороженных суверенных российских активов и использования этих средств для финансирования обороны Украины.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял европейским чиновникам, что готов ввести новые жесткие пошлины против Китая и Индии, но только в том случае, если Европа сделает то же самое.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
12 сентября 2025, 20:29
#
Клоун
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
