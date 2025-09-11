Главное за четверг: Что будет с евро, дефицит финансирования Украины и ставки НБУ и ЕЦБ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько обойдется евро в мире и Украине после заседаний ЕЦБ и Нацбанка

Уже сегодня, 11 сентября, во второй половине дня Европейский центральный банк объявил решение по процентным ставкам, а наш Нацбанк в 14 часов озвучил решение по учетной ставке. Следует разобраться, как решение регуляторов скажется на курсе евро в ближайшие дни, и что на него будет влиять дальше.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 сентября.

Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год

Кабинет Министров Украины утвердил программу действий правительства на 2025 год и решил ее внести на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram по итогам заседания Кабмина. По ее словам, документ содержит 12 ключевых приоритетов.

ЕЦБ оставил ставки без изменений

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем сентябрьском заседании принял решение оставить ключевые процентные ставки на предыдущих уровнях. Это решение было принято второй раз подряд и полностью соответствует прогнозам аналитиков и ожиданиям рынка.

МВФ оценил дефицит финансирования Украины до $20 миллиардов к 2027 году — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы могут быть на $10−20 миллиардов выше, чем ожидает правительство в Киеве. Это разногласие возникло во время недавних переговоров в Украине, посвященных будущему пакету помощи, сообщает Bloomberg.

Мониторинг «Минфина»: продукты дорожают, несмотря на официальную дефляцию

В Украине продолжает тормозить официальная инфляция. По данным Госстата, в августе потребительские цены не только не выросли, но и снизились на 0,2%, а продукты питания подешевели еще более существенно — на 0,9%. Минфин разбирался, соответствует ли эта тенденция нашим собственным наблюдениям в магазинах.