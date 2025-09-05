Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна перестать покупать российскую нефть, поскольку это помогает финансировать войну рф против Украины. Об этом сообщил чиновник Белого дома, пишет Reuters.
Белый дом: Трамп призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть
Трамп присоединился к онлайн-встрече «Коалиции желающих», возглавляемой президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсуждались гарантии безопасности для Киева в случае достижения мирного соглашения с россией.
По словам чиновника, Трамп подчеркнул, что Европа должна перестать финансировать войну, поскольку за один год россия получила 1,1 млрд евро от продажи топлива в ЕС.
Кроме того, американский президент призвал европейских лидеров оказывать экономическое давление на Китай из-за его помощи в финансировании военных усилий России.
Источник в Белом доме отметил, что на онлайн-встрече присутствовали, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
«Президент Трамп подверг сомнению серьезность их намерений, пока они продолжают подпитывать российскую экономику и войну. Президент дал понять, что это не его война, и европейцы тоже должны активизироваться», — подытожил чиновник.
Напомним
Еврокомиссия уже предложила законопроект о поэтапном отказе от импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года, чтобы разорвать долговременные энергетические связи с РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Ранее правительство Индии отвергло требование США прекратить импорт нефти из России. Министр Хардип Пури заявил, что закупки российского сырья, напротив, помогли оградить мировую экономику от катастрофического скачка цен.
С 3 сентября 2025 года начала действовать новая предельная цена на российскую нефть, транспортируемую по морю. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.
Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту. WP розкрило деталі схеми
Російська нафта через Туреччину потрапляла на грецький НПЗ. Уже звідти нафту продавали до Пентагону, незважаючи на міжнародні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, інформує UAINFO.org.
«Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції», — ідеться в матеріалі.
Зазначається, що маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки, перш ніж вона досягла Греції.
Видання пише, що точну кількість мазуту російського походження в продукції, яку закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням безлічі інгредієнтів, які неможливо відстежити в процесі виробництва.
Також не вдалося встановити, чи був у якийсь момент шляху мазут з Росії перемаркований як такий, що прибув з іншої країни. Документи, що описують походження партії нафти, відомі як сертифікати походження, не є загальнодоступними.
Тому штати також мають рильце в пушку і так само фінансують кацапів, як в ЄС, а то трумп наче такий весь «білий» та «пушистий»))