Белый дом: Трамп призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 сентября 2025, 8:32 Читати українською

Белый дом: Трамп призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна перестать покупать российскую нефть, поскольку это помогает финансировать войну рф против Украины. Об этом сообщил чиновник Белого дома, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна перестать покупать российскую нефть, поскольку это помогает финансировать войну рф против Украины.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Трамп присоединился к онлайн-встрече «Коалиции желающих», возглавляемой президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсуждались гарантии безопасности для Киева в случае достижения мирного соглашения с россией.

По словам чиновника, Трамп подчеркнул, что Европа должна перестать финансировать войну, поскольку за один год россия получила 1,1 млрд евро от продажи топлива в ЕС.

Кроме того, американский президент призвал европейских лидеров оказывать экономическое давление на Китай из-за его помощи в финансировании военных усилий России.

Источник в Белом доме отметил, что на онлайн-встрече присутствовали, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Президент Трамп подверг сомнению серьезность их намерений, пока они продолжают подпитывать российскую экономику и войну. Президент дал понять, что это не его война, и европейцы тоже должны активизироваться», — подытожил чиновник.

Читайте также: Чистая прибыль «Роснефти» упала почти на 70% за первое полугодие из-за низких цен на нефть

Напомним

Еврокомиссия уже предложила законопроект о поэтапном отказе от импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года, чтобы разорвать долговременные энергетические связи с РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее правительство Индии отвергло требование США прекратить импорт нефти из России. Министр Хардип Пури заявил, что закупки российского сырья, напротив, помогли оградить мировую экономику от катастрофического скачка цен.

С 3 сентября 2025 года начала действовать новая предельная цена на российскую нефть, транспортируемую по морю. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
5 сентября 2025, 10:26
#
Https://www.washingtonpost.com/business/2023/11/14/russian-oil-sanctions-us-greece-turkey/

Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту. WP розкрило деталі схеми

Російська нафта через Туреччину потрапляла на грецький НПЗ. Уже звідти нафту продавали до Пентагону, незважаючи на міжнародні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, інформує UAINFO.org.
«Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції», — ідеться в матеріалі.
Зазначається, що маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки, перш ніж вона досягла Греції.
Видання пише, що точну кількість мазуту російського походження в продукції, яку закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти очищаються з використанням безлічі інгредієнтів, які неможливо відстежити в процесі виробництва.
Також не вдалося встановити, чи був у якийсь момент шляху мазут з Росії перемаркований як такий, що прибув з іншої країни. Документи, що описують походження партії нафти, відомі як сертифікати походження, не є загальнодоступними.

Тому штати також мають рильце в пушку і так само фінансують кацапів, як в ЄС, а то трумп наче такий весь «білий» та «пушистий»))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами