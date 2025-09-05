Белый дом: Трамп призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна перестать покупать российскую нефть, поскольку это помогает финансировать войну рф против Украины. Об этом сообщил чиновник Белого дома, пишет Reuters.

Трамп присоединился к онлайн-встрече «Коалиции желающих», возглавляемой президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсуждались гарантии безопасности для Киева в случае достижения мирного соглашения с россией.

По словам чиновника, Трамп подчеркнул, что Европа должна перестать финансировать войну, поскольку за один год россия получила 1,1 млрд евро от продажи топлива в ЕС.

Кроме того, американский президент призвал европейских лидеров оказывать экономическое давление на Китай из-за его помощи в финансировании военных усилий России.

Источник в Белом доме отметил, что на онлайн-встрече присутствовали, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Президент Трамп подверг сомнению серьезность их намерений, пока они продолжают подпитывать российскую экономику и войну. Президент дал понять, что это не его война, и европейцы тоже должны активизироваться», — подытожил чиновник.

Еврокомиссия уже предложила законопроект о поэтапном отказе от импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года, чтобы разорвать долговременные энергетические связи с РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее правительство Индии отвергло требование США прекратить импорт нефти из России. Министр Хардип Пури заявил, что закупки российского сырья, напротив, помогли оградить мировую экономику от катастрофического скачка цен.

С 3 сентября 2025 года начала действовать новая предельная цена на российскую нефть, транспортируемую по морю. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.