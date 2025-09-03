Главные новости из мира финансов за среду, 3 сентября.
Главное за среду: легализация криптовалюты, ЕС готовит соглашение с Южной Америкой
Регулирование криптовалют в Украине: Рада поддержала законопроект в первом чтении
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов (криптовалют) в Украине и определении правил их налогообложения. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Google избежал продажи Chrome благодаря росту конкуренции со стороны ИИ-компаний
Федеральный судья в Вашингтоне вынес решение о санкциях в знаковом антимонопольном деле против Google. Компанию не заставят продавать свой браузер Chrome, но обяжут делиться данными с конкурентами для усиления конкуренции на рынке онлайн-поиска.
США усиливают давление на Китай, отменив разрешение на поставку оборудования для завода TSMC
Правительство США отозвало разрешение для тайваньского гиганта TSMC на свободную поставку американского оборудования на свой ключевой завод по производству чипов в китайском Нанкине. Этот шаг является частью более широкой стратегии Вашингтона по ограничению доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям.
Конкурент OpenAI, компания Anthropic, привлекла $13 млрд и достигла оценки в $183 млрд
ИИ-стартап Anthropic, один из главных конкурентов OpenAI, завершил новый раунд финансирования, привлекая $13 миллиардов. Это подняло общую оценку компании до $183 миллиардов и сделало ее одним из самых дорогих частных стартапов в мире.
ЕС продвигает историческое торговое соглашение со странами Южной Америки на фоне напряженности с США
Европейский Союз официально предложил заключить знаковое торговое соглашение с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР. Этот шаг направлен на укрепление экономических партнерств Европы в то время, как ее отношения с Соединенными Штатами остаются напряженными.
