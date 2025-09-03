Главное за среду: легализация криптовалюты, ЕС готовит соглашение с Южной Америкой

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов (криптовалют) в Украине и определении правил их налогообложения. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Google избежал продажи Chrome благодаря росту конкуренции со стороны ИИ-компаний

Федеральный судья в Вашингтоне вынес решение о санкциях в знаковом антимонопольном деле против Google. Компанию не заставят продавать свой браузер Chrome, но обяжут делиться данными с конкурентами для усиления конкуренции на рынке онлайн-поиска.

США усиливают давление на Китай, отменив разрешение на поставку оборудования для завода TSMC