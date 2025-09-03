Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
3 сентября 2025, 20:00

Главное за среду: легализация криптовалюты, ЕС готовит соглашение с Южной Америкой

Главные новости из мира финансов за среду, 3 сентября.

Главные новости из мира финансов за среду, 3 сентября.

Регулирование криптовалют в Украине: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов (криптовалют) в Украине и определении правил их налогообложения. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Google избежал продажи Chrome благодаря росту конкуренции со стороны ИИ-компаний

Федеральный судья в Вашингтоне вынес решение о санкциях в знаковом антимонопольном деле против Google. Компанию не заставят продавать свой браузер Chrome, но обяжут делиться данными с конкурентами для усиления конкуренции на рынке онлайн-поиска.

США усиливают давление на Китай, отменив разрешение на поставку оборудования для завода TSMC

Правительство США отозвало разрешение для тайваньского гиганта TSMC на свободную поставку американского оборудования на свой ключевой завод по производству чипов в китайском Нанкине. Этот шаг является частью более широкой стратегии Вашингтона по ограничению доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям.

Конкурент OpenAI, компания Anthropic, привлекла $13 млрд и достигла оценки в $183 млрд

ИИ-стартап Anthropic, один из главных конкурентов OpenAI, завершил новый раунд финансирования, привлекая $13 миллиардов. Это подняло общую оценку компании до $183 миллиардов и сделало ее одним из самых дорогих частных стартапов в мире.

ЕС продвигает историческое торговое соглашение со странами Южной Америки на фоне напряженности с США

Европейский Союз официально предложил заключить знаковое торговое соглашение с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР. Этот шаг направлен на укрепление экономических партнерств Европы в то время, как ее отношения с Соединенными Штатами остаются напряженными.

Источник: Минфин
