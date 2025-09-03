Google избежал продажи Chrome благодаря росту конкуренции со стороны ИИ-компаний

Федеральный судья в Вашингтоне вынес решение о санкциях в знаковом антимонопольном деле против Google. Компанию не заставят продавать свой браузер Chrome, но обяжут делиться данными с конкурентами для усиления конкуренции на рынке онлайн-поиска. Это решение является частичной победой для техногиганта в его борьбе с американскими регуляторами. Об этом пишет Reuters.

Основные пункты решения и реакция рынка

По итогам пятилетней судебной тяжбы судья вынес сбалансированное решение:

Компания сохраняет за собой браузер Chrome, операционную систему Android и право продолжать многомиллиардные выплаты компании Apple за то, чтобы поиск Google был стандартным на ее устройствах.

Компанию обязали делиться данными с конкурентами и запретили заключать эксклюзивные контракты, которые мешали бы производителям устройств устанавливать поисковые системы других разработчиков.

Рынки отреагировали на новость с облегчением. Акции материнской компании Google, Alphabet, взлетели на 7,2% на внебиржевых торгах, а акции Apple выросли на 3%.

Роль искусственного интеллекта в решении судьи

Судья объяснил свое решение нежеланием прибегать к радикальным мерам. Ключевым аргументом в пользу более мягких санкций он назвал стремительное развитие искусственного интеллекта.

По его мнению, ИИ-компании, такие как OpenAI, уже сегодня создают для Google гораздо более сильную конкуренцию, чем любая поисковая система за последние десятилетия, что делает такой радикальный шаг, как продажа Chrome, менее необходимым.

Почему это важно

Это решение является большой, хотя и не полной, победой для Google и существенной неудачей для антимонопольного наступления правительства США на техногигантов.

Хотя требование делиться данными является уступкой, Google удалось защитить три столпа своей империи: браузер Chrome, систему Android и выгодную сделку с Apple. Эйфорическая реакция рынка свидетельствует о том, что инвесторы расценивают это как избежание принудительного разделения компании.