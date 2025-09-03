ЕС продвигает историческое торговое соглашение со странами Южной Америки на фоне напряженности с США

Европейский Союз официально предложил заключить знаковое торговое соглашение с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР. Этот шаг направлен на укрепление экономических партнерств Европы в то время, как ее отношения с Соединенными Штатами остаются напряженными. Об этом пишет WSJ.

Новая зона свободной торговли

Финальный текст соглашения со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай), переговоры по которому длились более 25 лет, передан на ратификацию 27 странам-членам ЕС и Европарламенту.

В случае одобрения, это соглашение создаст крупнейшую для ЕС зону свободной торговли, которая охватит более 700 миллионов потребителей и откроет европейским компаниям экспортные возможности на миллиарды евро.

Контекст отношений с США

Продвижение соглашения с МЕРКОСУР происходит на фоне ухудшения отношений между ЕС и США после переизбрания Дональда Трампа. Недавно Вашингтон и Брюссель заключили предварительное торговое соглашение, которое предусматривает 15%-ную пошлину на большинство европейского импорта. Страны Южной Америки также пострадали от политики Трампа: например, Бразилия столкнулась с 50%-ной пошлиной на многие свои товары.

Разногласия внутри ЕС

В то же время в самом Евросоюзе нет единства по поводу соглашения с МЕРКОСУР. Некоторые страны, прежде всего Франция, выступают против, опасаясь наплыва дешевой мясной продукции, что может нанести ущерб местным фермерам. Оговорки также высказывали Италия и Польша. Зато Германия поддерживает соглашение, поскольку оно предусматривает снижение южноамериканских пошлин на европейские товары, в частности на автомобили.