3 сентября 2025, 12:22 Читати українською

США усиливают давление на Китай, отменив разрешение на поставку оборудования для завода TSMC

Правительство США отозвало разрешение для тайваньского гиганта TSMC на свободную поставку американского оборудования на свой ключевой завод по производству чипов в китайском Нанкине. Этот шаг является частью более широкой стратегии Вашингтона по ограничению доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям. Об этом пишет WSJ.

Правительство США отозвало разрешение для тайваньского гиганта TSMC на свободную поставку американского оборудования на свой ключевой завод по производству чипов в китайском Нанкине.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Отмена статуса

Как сообщили в самой компании, правительство США проинформировало TSMC о лишении ее завода в Нанкине статуса «проверенного конечного пользователя» с 31 декабря. Этот статус позволял компании импортировать американское оборудование для своих китайских фабрик, не получая отдельной лицензии на каждую поставку.

Ранее, в прошлую пятницу, Министерство торговли США объявило об аналогичной отмене статуса VEU и для китайских заводов южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix.

Последствия для компаний и рынка

Министерство торговли США пояснило, что планирует выдавать лицензии для поддержки работы существующих фабрик, но не будет разрешать расширение их мощностей или технологическую модернизацию.

Аналитики считают, что хотя краткосрочное финансовое влияние на TSMC будет ограниченным (завод в Нанкине обеспечивает лишь 3% производственных мощностей компании), этот шаг имеет долгосрочные стратегические последствия.

«Главная история — это намерение Вашингтона: речь идет не о сегодняшних прибылях, а о замораживании производственных мощностей Китая в долгосрочной перспективе», — отметила Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Singapore.

На фоне этих новостей акции TSMC, торгуемые в США, упали на 1,1%.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
