Главное за четверг: Что происходит с акциями Киевстар и заработок на банковском депозите

Киевстар: происходящее с акциями мобильного оператора на американской бирже Nasdaq

Первая украинская компания, разместившая свои акции на американской бирже, торгуется там уже в течение двух недель. За это время бумаги Киевстара продемонстрировали высокую волатильность, несколько раз обнадеживая и разочаровывая инвесторов. Почему так происходит и какие дальнейшие перспективы мобильного оператора на открытом рынке, рассказывает «Минфин».

Венгрия подала иск против ЕС из-за решения использовать замороженные активы России в помощь Украине

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Сколько можно будет заработать на банковском депозите в сентябре

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд. грн. пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре «Минфина».

НБУ ужесточает требования к финансовым компаниям: что изменится с 2026 года

Национальный банк Украины утвердил обновленные требования для повышения устойчивости финансовых компаний. С 1 января 2026 года изменяются правила расчета собственного капитала.

Value Trap: как не попасть в инвестиционную ловушку дешевых акций

Когда компания, когда-то считавшаяся флагманом своего сектора, начинает терять рыночные позиции, перед инвестором встает классическая дилемма. С одной стороны, акции дешевеют и выглядят привлекательно на бумаге. С другой стороны, за каждым «дешевым активом» может скрываться не возможность, а ловушка. Как отличить временную слабость от структурного излома. Стоит ли докупать то, что кажется выгодным на бумаге или лучше сфокусироваться на поиске настоящих возможностей, об этом — в материале инвестиционного эксперта Никиты Гуппала.