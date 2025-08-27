Главное за среду: Изменение условия работы БТИ и рост активов НБУ

В столичном БТИ — небывалый ажиотаж. Бюро технической инвентаризации сообщило, что «прекращает выдавать информационные справки в рамках ранее установленных сроков (5−10 дней). Новый срок — месяц». В БТИ объясняют такое решение большим наплывом посетителей и ростом нагрузки на сотрудников. Также выросли тарифы на оформление информационных справок.

Активы НБУ выросли на 3%: Нацбанк опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года, свидетельствующую о значительном росте основных показателей.

Кабмин поддержал законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы

27 августа 2025 года Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» вошла в 10 лучших монет мира

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета» и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года».

Депозиты, кредиты, ОВГЗ: какие условия по ним предложат банки в сентябре

Геополитическая и экономическая ситуация в мире и Украине в сентябре усилят давление на финансовый сектор. Это серьезно повлияет на поведение и отечественных банков, и НБУ, и, соответственно, на их предложения частным и корпоративным клиентам.