Стоит ли сохранять сбережения в евро: что о его курсе говорят экономика и прогнозы
Главное за вторник: Сбережения в евро, госдолг и доступ к Starlink
В Украине с начала обретения независимости якорной валютой остается доллар США. Но на фоне войны и повышения зависимости от торговли с Европой евро становится более популярной валютой. Многие украинцы задаются вопросом: стоит ли сохранять сбережения в евро?
Госдолг Украины в июле вырос на $1,29 миллиарда
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июля достигла $186,13 миллиарда, увеличившись за месяц на $1,29 млрд.
В Украине с 28 августа утратит силу Хозяйственный кодекс. Что дальше
С утратой действия Хозяйственного кодекса начинается трехлетний переходный период реформы, и это будет своеобразный «мягкий старт» реформы. Об этом идет речь в разъяснении Министерства юстиции.
Доступ к Starlink для Украины не будет отключен. В Польше опровергли информацию
Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, финансируемого польской стороной. Об этом он написал в соцсети Х.
Простой рецепт: когда в Украине росла рождаемость и как это вернуть
В Украине усугубляется демографический кризис, последствия которого с годами могут становиться все более ощутимыми. О том, какие решения власти могут изменить ситуацию, и благодаря чему раньше рождаемость росла, рассуждает соучредитель и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.
