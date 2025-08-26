Главное за вторник: Сбережения в евро, госдолг и доступ к Starlink

В Украине с начала обретения независимости якорной валютой остается доллар США. Но на фоне войны и повышения зависимости от торговли с Европой евро становится более популярной валютой. Многие украинцы задаются вопросом: стоит ли сохранять сбережения в евро?

Госдолг Украины в июле вырос на $1,29 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июля достигла $186,13 миллиарда, увеличившись за месяц на $1,29 млрд.

В Украине с 28 августа утратит силу Хозяйственный кодекс. Что дальше

С утратой действия Хозяйственного кодекса начинается трехлетний переходный период реформы, и это будет своеобразный «мягкий старт» реформы. Об этом идет речь в разъяснении Министерства юстиции.

Доступ к Starlink для Украины не будет отключен. В Польше опровергли информацию

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, финансируемого польской стороной. Об этом он написал в соцсети Х.

Простой рецепт: когда в Украине росла рождаемость и как это вернуть

В Украине усугубляется демографический кризис, последствия которого с годами могут становиться все более ощутимыми. О том, какие решения власти могут изменить ситуацию, и благодаря чему раньше рождаемость росла, рассуждает соучредитель и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.