українська
26 августа 2025, 16:20

В Украине с 28 августа утратит силу Хозяйственный кодекс. Что дальше

С утратой действия Хозяйственного кодекса начинается трехлетний переходный период реформы, и это будет своеобразный «мягкий старт» реформы. Об этом идет речь в разъяснении Министерства юстиции.

С утратой действия Хозяйственного кодекса начинается трехлетний переходный период реформы, и это будет своеобразный «мягкий старт» реформы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Министерство напоминает, что 28 августа вводится в действие закон «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц». В результате чего Хозяйственный кодекс утратит силу.

«В течение первых шести месяцев переходного периода субъекты управления объектами государственной собственности должны принять решение о превращении государственных предприятий в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью», — отмечает министерство.

В случае если такое решение не будет принято в установленный срок, правительство принимает решение о передаче единого имущественного комплекса соответствующего государственного предприятия в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

Фонд государственного имущества в течение года со дня оформления передачи принимает решение о прекращении предприятия или приватизации его единого имущественного комплекса.

«Кроме того, Закон предусматривает реформирование институтов права хозяйственного ведения и права оперативного управления, которые до его принятия составляли основу правового режима имущества хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики», — говорится в сообщении.

После завершения реформ правовой режим имущества таких субъектов составит право собственности или узуфрукт государственного имущества (личное безвозмездное владение и пользование).

Также министерство отмечает, что реформа коснется и предприятий коммунальной и частной форм собственности, организационно-правовые формы которых должны претерпеть изменения.

Со дня введения в действие Закона запрещается создание юридических лиц в организационно правовых формах государственных, коммунальных, совместных коммунальных предприятий, а также частных, иностранных, дочерних предприятий, предприятий объединения граждан и предприятий потребительской кооперации.

«Через три года со дня введения в действие Закона запрещается внесение изменений в сведения о государственных предприятиях (государственных коммерческих предприятиях, казенных предприятиях), коммунальных предприятиях, совместных коммунальных предприятиях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», — говорится в сообщении.

Кроме государственной регистрации прекращения юридического лица путем преобразования или ликвидации и связанных с этим изменений к сведениям о юридическом лице, государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице, связанных с изменением руководителя юридического лица, или государственной регистрации изменения состава комиссии по прекращению, председателя комиссии или ликвидатора, руководителя прекращения.

А также государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице, связанных с передачей единого имущественного комплекса государственного предприятия в сферу управления Фонда государственного имущества Украины, и государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице, связанных с открытием производства по делу о банкротстве такого юридического лица.

В части регулирования отношений по созданию и деятельности обществ, основанных частными субъектами, следует обращаться к специальным законам, например, к законам «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», говорится в разъяснении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
