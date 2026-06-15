Президент Польши в третий раз наложил вето на регулирование криптовалют

Президент Польши Кароль Навроцкий в третий раз наложил вето на законопроект о регулировании криптовалют по общеевропейским стандартам MiCA. Об этом пишет Reuters.

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Почему ветируют законопроект

Польский Сейм одобрил законопроект в мае. Навроцкий объяснил отказ подписать документ тем, что авторы законопроекта из правительства проигнорировали рекомендации, представленные офисом президента.

Он настаивает, что поддерживает контроль над криптовалютами, но считает, что документ требует доработок, поскольку сосредоточен на борьбе с «теневой криптоэкономикой», а не на создании системы, которая защищает потребителей без подавления технологических инноваций.

«Законопроект, который попал ко мне на стол, почти идентичен тому, что я дважды отклонял ранее. Плохой закон, принятый сто раз, остается плохим законом. Законопроект будет подписан, если в него внесут поправки», — заявил Навроцкий.

В администрации президента сказали, что парламент учел лишь одно из 16 предложений по доработке, выдвинутых офисом Навроцкого.

Польша как страна-член Евросоюза обязана привести внутреннее криптовалютное законодательство в соответствие с требованиями MiCA до 1 июля. Если этого не произойдет, польские криптокомпании не смогут работать в других европейских странах и будут вынуждены перевести свой бизнес в иные юрисдикции.

Лицензия, выданная по правилам MiCA, позволяет компании, регулируемой в одной стране ЕС, свободно торговать на всем европейском едином рынке без регистрации в других юрисдикциях союза.

Напомним

Первый раз Навроцкий отказался ставить подпись под законопроектом еще в начале декабря. Тогда это стало результатом политического конфликта с кабмином: по утверждению президента, законопроект наделял Управлением финансового надзора Польши (KNF) избыточными полномочиями, включая возможность блокировки сайтов криптокомпаний одним административным решением без четко прописанных критериев.

Правительство страны наставивает на быстром вступлении закона в силу. Разлад в руководстве Польши по вопросу криптовалют обострился после краха крупнейшей криптобиржи страны Zondacrypto, которую связали с российской преступной группировкой.