Работа за себя и коллегу: когда работник имеет право на доплату

Трудовое законодательство предусматривает гарантии для работников, которые наряду со своими основными функциями выполняют обязанности временно отсутствующих работников, в частности во время их отпуска, пишет «Судебно-юридическая газета».

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Когда работнику должны доплачивать за исполнение обязанностей отсутствующего коллеги

Согласно части первой статьи 105 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), работникам, которые на том же предприятии, в учреждении или организации наряду со своей основной работой выполняют дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, производится доплата.

Речь идет, в частности, о случаях, когда работника назначают исполняющим обязанности другого работника на период его ежегодного отпуска, а он продолжает исполнять и собственные должностные обязанности.

В такой ситуации работник имеет право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Как определяется размер доплаты

Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника определяется предприятием в коллективном договоре.

Такая норма предусматривается частью второй статьи 105 КЗоТ. В то же время при установлении размера доплаты работодатель должен соблюдать нормы и гарантии, определенные законодательством, а также положений генерального, отраслевых или региональных соглашений, вытекающих из части второй статьи 97 КЗоТ.

Что делать, если на предприятии нет коллективного договора

Если коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель не может самостоятельно определять порядок и размер таких доплат.

В этом случае он обязан согласовать соответствующие вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации или профсоюзным представителем, представляющим интересы большинства работников.

Если профсоюзы на предприятии отсутствуют, такие вопросы должны быть согласованы с другим органом, уполномоченным трудовым коллективом представлять интересы работников.

Является ли доплата обязательной

Трудовое законодательство прямо предусматривает доплату работникам, без освобождения от своей основной работы исполняющих обязанности временно отсутствующего работника.

Поэтому в случае, когда работника назначают исполняющим обязанности коллеги на период его ежегодного отпуска и он продолжает выполнять собственные трудовые функции, такая работа должна оплачиваться путем установления соответствующей доплаты. Ее конкретный размер определяется в соответствии с коллективным договором или по согласованию с представителями трудового коллектива.