Наличный доллар подешевел: банки обновили курс валют

В понедельник, 15 июня, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и прибавило 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро в покупке не изменилось, а в продаже подешевело на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,52−45,10 грн. Евро покупают за 51,60 грн., а продают за 52,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,90.

Межбанк открылся в диапазоне 44,83−44,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 52,03−52,05 грн/евро.

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