українська
Главное за понедельник: вето от Польши и исторический максимум Ethereum

Прогноз курса доллара и евро на 25—29 августа: почему НБУ сейчас не нужны курсовые скачки

Прошедшая неделя для гривны закончилась положительно: курс евро на межбанке просел сразу на 25 копеек, а курс доллара вырос незначительно. В ближайшие пять дней на украинском валютном рынке будут очень динамичными. Расскажу подробнее, почему и какие ценники на основные валюты увидим на наличном и безналичном рынке.

Инфляция, ВВП и курс: чего ждать дальше — объясняет НБУ

Национальный банк опубликовал «Просто об экономике», чтобы каждый мог легко узнать главные экономические события и видения НБУ относительно будущего развития экономики Украины.

Президент Польши наложил вето на закон о поддержке безработных украинцев и финансировании Starlink

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, предусматривавший финансовую помощь и бесплатное медицинское обслуживание для безработных украинцев.

Ethereum обновил исторический максимум на отметке $4956

Вечером 24 августа 2025 года курс Ethereum (ETH) обновил исторический максимум (ATH), достигнув в момент отметки $4956, согласно TradingView.

НБУ сократил продажу валюты из резервов до $551 миллиона в неделю

Национальный банк Украины на прошлой неделе (18−22 августа) продал на межбанке $551,15 млн, при этом не покупал валюту.

