українська
21 августа 2025, 20:00

Главное за четверг: Налогообложение доходов от сдачи жилья в аренду и майнинг будущего

Арендодателям приготовиться: как государство будет выводить их бизнес из тени

В Украине могут измениться правила налогообложения доходов от сдачи жилья в аренду. Правительство уже готовит законопроект на эту тему. Главная его цель — вывести рынок аренды из тени, то есть стимулировать владельцев квадратных метров (прежде всего квартир и домов) платить налоги. Что ждать арендодателям и снимающим жилье разбирался «Минфин».

Совет провалил два закона в рамках программы Ukraine Facility

Верховная Рада не поддержала законопроекты № 9363 и № 5837, которые являются частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility.

4 украинских монеты-номинанты Coin of the Year: стоит ли их покупать для заработка

Уже через несколько дней будут объявлены победители конкурса «Монета года». В этом году в список претендентов попали четыре памятные монеты Украины в трех номинациях. Минфин рассказал о самых интересных монетах и проанализировал их привлекательность с точки зрения инвестиций.

Майнинг будущего: как изменится индустрия в ближайшие годы

Майнинг прошлого сильно отличается от того, какой сегодня, и еще больше будет отличаться от того, какой будет в будущем. О перспективах и вызовах ожидающих индустрию завтра рассказал в колонке для ЭП CEO криптомедиа Incrypted Иван Павловский. «Минфин» выбрал главное.

Три причины, почему повторяя инвестиции Баффета можно прогореть

В марте 1980 года акции Berkshire Hathaway стоили $290. В конце 2024-го уже более $646 000. Рост на 222 000%. Тысяча долларов, инвестированная в BRK-A на старте, сегодня превратилась бы в более чем 2,2 миллиона. Цифры впечатляют. И логично возникает вопрос: а почему бы просто не посмотреть на отчет 13-F компании Баффета и не купить те же акции? Почему это очень плохой инвестиционный трюк рассказал партнер-основатель и CEO WMGNA, LLC Tax-Out Financial Solutions Дэниел Дж. Фридман. «Минфин» выбрал главное.

