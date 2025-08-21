Главное за четверг: Налогообложение доходов от сдачи жилья в аренду и майнинг будущего

В Украине могут измениться правила налогообложения доходов от сдачи жилья в аренду. Правительство уже готовит законопроект на эту тему. Главная его цель — вывести рынок аренды из тени, то есть стимулировать владельцев квадратных метров (прежде всего квартир и домов) платить налоги. Что ждать арендодателям и снимающим жилье разбирался «Минфин».

