українська
Акции «Киевстара» упали на 16% в первый день торгов на Nasdaq

Акции Kyivstar Group упали на 16% во время своего дебюта на американской фондовой бирже Nasdaq. Несмотря на неудачный первый день торгов, выход на биржу стал историческим событием, поскольку «Киевстар» является первой компанией с операционным центром в Украине, получившей листинг в США. Об этом пишет WSJ.

Акции Kyivstar Group упали на 16% во время своего дебюта на американской фондовой бирже Nasdaq.

«Исторический момент для страны»

Несмотря на падение котировок, руководство компании положительно оценивает само событие.

«Это исторический момент не только для Киевстара, но и для всей страны и для украинского бизнеса», — заявил в интервью CEO «Киевстара» Александр Комаров.

Он выразил надежду, что это станет хорошим примером для других крупных украинских компаний рассматривать выход на биржу как один из способов привлечения международного капитала.

Детали листинга и реакция рынка

Акции компании открылись на отметке $14 за штуку, но в течение дня упали до $11,52. После закрытия биржи бумаги немного подорожали до $11,78.

Джерело: Yahoo Finance

Листинг состоялся в результате слияния со специализированной компанией (SPAC) Cohen Circle Acquisition Corp. I, сделка с которой была одобрена акционерами 12 августа.

Инвестиционные планы

Средства, привлеченные от листинга, будут направлены на реализацию инвестиционной программы материнской компании VEON в Украине, которая предусматривает вложения $1 миллиарда в цифровую инфраструктуру в период с 2023 по 2027 годы. Около $700 миллионов из этой суммы уже было инвестировано.

Средства пойдут на укрепление основной телеком-инфраструктуры, расширение географического покрытия и развитие фиксированного широкополосного доступа к интернету. После листинга VEON владеет более 89% акций «Киевстара», планируя со временем сократить эту долю до 80%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
