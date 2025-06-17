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17 июня 2025, 7:10 Читати українською

В Украине резко подорожало топливо: какие цифры увидим скоро на стелах АЗС

Противостояние Ирана и Израиля разогнало нефтяные котировки. На фоне новостей о стремлении Ирана положить конец военному противостоянию стоимость черного золота немного снизилась, но ситуация остается нестабильной. Из-за конфликта на Ближнем Востоке в Европе подорожал газ. «Минфин» разбирался, как все это отразится на стелах АЗС и ценниках в магазинах.

Некоторые заправки повысили стоимость топлива сразу на 3 гривны за литр, но есть и не, кто пока не менял ценники

«Нефтяная лихорадка» уже отразилась на ценниках на автомобильное топливо. Бензин, дизель и газ заметно подорожали на опте, начали переписывать ценники и многие АЗС.

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин прогнозирует, что рост цен на отечественных заправках продолжится: бензин и дизель подорожают на 5 гривен за литр. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост тарифов на перевозки, и, как следствие, — подорожание целого списка продуктов.

Еще одно последствие паники на нефтяных биржах — подорожание газа, которое уже наблюдается и в Европе, и в Украине.

Почему «взбесились» котировки на нефть

На мировом рынке продолжается «нефтяная лихорадка». Напомним: на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке в пятницу, 13 июня, нефть марки Brent подорожала на 7%.

В понедельник, 16 июня, ценники в течение торговой сессии поднимались на $4, но затем упали более чем на $2 за баррель после сообщений о стремлении Ирана положить конец военным действиям, что повышает вероятность перемирия и ослабляет опасения по поводу перебоев с поставками сырой нефти из региона.

Но, с учетом того, что обмены ракетными ударами между Израилем и Ираном продолжаются, до окончания «нефтяной лихорадки» еще далеко. Тем более, есть опасения, что могут начаться проблемы с логистикой через Ормузский пролив, который является очень важным нефтяным маршрутом.

Иран состоит в ОПЭК, добывает порядка 3,3 млн баррелей нефти в сутки, и отправляет на экспорт больше 2 млн баррелей сырой нефти и топлива. Его доля на глобальном нефтерынке небольшая (порядка 2%), но, к примеру, через тот же Ормузский пролив проходит порядка 20% всех нефтяных поставок.

Кроме того, главным покупателем иранской нефти являются китайские НПЗ, и, в случае проблем с закупкой сырья, они станут искать альтернативные каналы поставок, что может взвинтить и наценки на нефть, и ставки фрахта, — прогнозируют эксперты.

Хотя, как считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, пока котировки на нефть двигают вверх панические настроения и спекуляции продавцов.

«На самом деле мировая экономика сейчас не в том состоянии, чтобы активно потреблять дорогую нефть. По этой причине ранее ОПЭК уже несколько раз ограничивала добычу сырья», — объясняет Корольчук.

Буквально за несколько дней до начала военных действий между Израилем и Ираном Минэнерго США снизило прогнозы по спросу на нефть на 2026 год. Согласно обновленной оценке, реальный спрос на нефть и жидкие углероды составит 104,58 млн баррелей в секунду, что на 30 тыс. баррелей ниже, чем ожидалось ранее. По расчетам аналитиков Минэнерго США, должны снизиться и цены: нефть марки Brent будет стоить не больше $59 за баррель. Соответственно, должны упасть и ценники на бензин.

До конца этого года цена на нефть, согласно расчетам Минэнерго США, должна составить $61 за баррель, что ниже среднегодового показателя ($65,85).

По мнению аналитиков, котировки должны упасть под давлением больших мировых запасов нефти на фоне замедления спроса на нее.

То есть нынешний скачок котировок — сугубо ситуативный. Тем не менее, определенный «запас» в цене на нефть еще есть.

«Котировки могут подскочить еще в пределах $15 за баррель. Не исключено, что мы увидим ценник в $90 за баррель нефти марки Brent», — спрогнозировал для «Минфина» Корольчук.

В Deutsche Bank не исключают: если конфликт на Ближнем Востоке приведет к полному прекращению поставок нефти из Ирана или, скажем, перекрытию Ормузского пролива, то котировки на Brent могут подскочить и до $120 за баррель.

Как меняются цены на топливо на украинских АЗС

Подорожание нефти уже сказалось на оптовых ценах на нефтепродукты — и в Европе, и в Украине.

Так, по данным специализированной площадки enkorr, с 9 по 13 июня средние котировки на бензин в Европе выросли на $42 за тонну, а дизельного топлива — на $55.

В Украине, по данным консалтингового агентства «А-95», с 9 до 16 июня оптовые цены на бензин выросли на 2,13 гривен за литр — до 49,28 гривен, на дизель — на 4,32 гривны — до 47,18 гривен, на сжиженный газ — на 60 копеек за литр — до 28,06 гривен.

Отметим, что наши оптовики повышают ценники с запасом. В закупке европейский бензин в пересчете на гривну подорожал на 1,56 гривен за литр, а у нас — на 2,13 гривен, дизель в Европе прибавил в эквиваленте около 2,3 гривен — у нас сразу 4,32 гривны. И это — не единственная «странность».

Эксперты обратили внимание, что ценники на топливо необычно быстро отреагировали на подорожание нефти, поскольку обычно рост котировок на сырье отражается на стоимости нефтепродуктов только в течение нескольких недель.

«С одной стороны, можно понять наших импортеров, которым нужно больше средств, чтобы закупать новые партии дорожающего топлива. С другой — хотелось бы, чтобы они так же оперативно реагировали не только на повышение котировок, но и на их снижение, а с этим у нас, как показывает практика, есть проблемы. Пока все выглядит так, что продавцы пытаются по максимуму заработать на летнем повышении спроса на бензин и дизель (он растет из-за начала отпусков, дачного сезона, полевых работ и т. д.)», — говорит руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Между тем дорогое топливо уже начало поступать и в розницу. Правда, заправщики пока поднимают ценники не так сильно, как оптовики.

По данным «А-95», стоимость бензина на отечественных АЗС выросла в среднем на 1,69 гривен за литр — до 56,28 гривен, дизельного топлива — всего на 57 копеек — до 53,06 гривен. А сжиженный газ в рознице даже подешевел на 10 копеек — до 34,16 гривен за литр.

На разных АЗС ценники меняются по-разному.

Так, по данным «А-95», OKKO, WOG и SOCAR повысили цены на бензин на 2 гривны (до 58,66−59,99 гривен за литр), а на дизель — на гривну (до 55,82−56,99 гривен).

АЗС «Авантаж», «Фактор» и VostokGaz взвинтили цены на бензин сразу на 3 гривны, на дизель — на гривну за литр.

На заправках «Укрнафты» бензин подорожал на 2,5 гривен за литр, дизель — на 50 копеек. АЗС сети «УкрПетроль» ценники на бензин вообще не повышали, на дизель сбросили на гривну, а на газ — на 30 копеек за литр.

Заправки «Катрал» и U.Go также уменьшили стоимость дизеля на гривну за литр. АЗС «Параллель» распродают газ, опустив цены на него сразу на 0,7−1 гривну за литр.

Впрочем, по словам экспертов, пока украинские водители наблюдают только первый этап переписывания ценников. По словам основателя группы компаний «Прайм» Дмитрия Леушкина, рост цен на топливо продолжится. В целом и бензин, и дизель могут прибавить в цене до 5 гривен за литр. То есть на заправках, которые позиционируют себя как премиальные, топливо будет стоить дороже «психологической отметки» в 60 гривен за литр.

Аналитик Андрей Шевчишин допускает: если нефть на мировых биржах продолжит расти, то будут переписывать ценники и украинские АЗС. «Плюс 5 долларов к котировкам на нефть марки Brent — это дополнительная гривна на литре топлива», — говорит он.

Реальный рост цен на заправках зависит еще и от ситуации с курсом, поскольку, по словам Рябцева, рост курса доллара или евро на гривну может спровоцировать подорожание топлива на 50−60 копеек на литр.

Заложат в ценники на все товары

Дорогое топливо ударит не только по кошелькам автолюбителей. Ценники на бензин, дизель и газ напрямую влияют на стоимость логистики, которая заложена в ценах практически на все товары. Доля транспортной составляющей в себестоимости разных товаров может варьироваться от 1−3% до 10%.

К примеру, в пищевой продукции она составляет до 4−5%, а в габаритных товарах, к примеру, стройматериалах, окнах, мебели может достигать 8−10%. Поэтому, если дизельное топливо подорожает на 5 гривен за литр (что составляет порядка 10%), то логистика дизельными авто может повысится в цене как минимум на 1−2%.

Это относительно небольшой рост, но многие транспортники традиционно переписывают тарифы «с запасом», поэтому не исключено, что на практике стоимость доставки подорожает более существенно.

«Топливо — это инфраструктурный товар, его стоимость влияет на ценники на многие виды продукции. И часто аргумент, что „топливо дорожает“, используют производители товаров, даже если процент реального роста цен, к примеру, на тот же дизель, незначительный. Скажем, чтобы себестоимость товаров объективно повысилась на 3%, топливо должно подорожать на 50%, а до этого, как мы видим, пока очень далеко», — пояснил «Минфину» Геннадий Рябцев.

Ситуацию спасает тот факт, что сжиженный газ (а на нем ездит немалая часть грузовых авто) пока дешевеет в рознице. То есть по факту логистика в этом сегменте дорожать не должна. Но на опте ценники на сжиженный газ уже пошли вверх (плюс 60 копеек на литре за неделю), поэтому вскоре могут начать переписывать цены и заправщики.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что самая большая «топливная угроза» — для ценников на новый урожай зерна.

«Идут полевые работы, и там зависимость от цен на дизельное топливо очень высокая. К примеру, на зерновых доля топлива в себестоимости может достигать 15−20%, и она тем выше, чем ниже общий вал, то есть урожайность культур. Поэтому по итогу мы можем получить повышенные ценники на зерно», — отметил Пендзин. Если это произойдет, в дальнейшем могут подорожать мука и корма, а это значит, что получат повод для переписывания ценников пекари и производители мяса.

«Дорогие нефть и топливо — это очень сильный толчок для роста потребительских цен, особенно на чувствительные к топливной составляющей продукты питания, а также для аграриев», — отметил Шевчишин.

Что будет с закупками газа на зиму

Дорогая нефть уже спровоцировала рост ценников и на газ. «Эти биржевые товары взаимосвязаны. Если дорожает нефть — растет и стоимость газа. Ее пересчитывают по специальной формуле», — объяснил Корольчук. Кроме того, есть и дополнительный, сугубо «газовый» фактор, влияющий на цены на голубое топливо, — Израиль нанес несколько ударов по газовой инфраструктуре Ирана.

«Это будет иметь существенное влияние на баланс (а значит, и цену в большую сторону) природного газа в Европе. Объясню почему. Иран поставлял газ в Турцию. Турция перепродавала газ в ЕС. Сейчас иранский газ под угрозой остановки. Заменить российским турки его не смогут, потому что два газопровода загружены почти по полной. Поэтому Турция будет вынуждена или уменьшать поставки газа в ЕС, или увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае, это подтолкнет цены в ЕС вверх», — написал на своей странице в Фейсбуке экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Согласно данным мониторинга «Минфина», цены на природный газ на голландской бирже TTF (к ним привязаны цены на газ в Украине) уже растут. Так, если 30 апреля газ торговался по 34,4 евро за мегаватт-час, то, по состоянию на 16 июня — уже по 38,91 евро.

Украина сейчас активно закачивает европейский газ в свои подземные хранилища, которые к концу минувшего отопительного сезона оказались полупустыми. По оценкам эксперта энергорынка Олега Попенко, к зиме Украине нужно закачать порядка 4 млрд кубов импортного газа. Нацбанк в своем инфляционном отчете за апрель оценивал затраты на импорт газа в $2,9 млрд. При росте цен на газ в ЕС эта сумма будет еще больше, что только усугубит проблему финансирования газовых закупок.

«Газ в Европе и так дорожал бы, по мере приближения к зиме. Но „иранский“ фактор может ускорить этот процесс. Чем дороже газ будет стоить в Европе, тем выше станут подниматься ценники и в Украине. Стоимость куба газа для бизнеса вряд ли взлетит до 40−50 гривен за куб, как было несколько лет назад, но до 30 гривен — вполне», — говорит Геннадий Рябцев.

По данным Украинской энергетической биржи, 15 июня газ торговался по 27 гривен за куб с НДС, а, к примеру, 10 июня — по 25,6 гривен. То есть ценники уже растут, что может оказаться критическим для промышленности. Как говорит глава концерна «Ярослав» (швейное и пищевое производство) Александр Барсук, бизнес выдержит цену на газ до 30 гривен за куб, а если цена будет выше, начнутся проблемы — не исключено сокращение производства и дополнительный рост цен.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
17 июня 2025, 10:31
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Стільки беззмістовного тексту
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