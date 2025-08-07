Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
7 августа 2025, 20:00

Главное за четверг: возврат активов клиентам Фридом Финанс и уменьшение международных резервов

НБУ начал возвращать активы клиентам Фридом Финанс

Депозитарий Национального банка 7 августа 2025 начал возвращение государственных облигаций Украины и средств клиентам Фридом Финанс (как в гривне, так и в иностранной валюте), полученных от этих ценных бумаг. Это стало возможным на следующий день после того, как НБУ получил от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) окончательный список проверенных инвесторов.

Международные резервы Украины снизились до $43 миллиардов

По состоянию на 1 августа 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 030,8 млн. В июле они уменьшились на 4,5%.

Открытый банкинг в Украине: одна кнопка для всех счетов и не только

Теперь банки и другие поставщики финуслуг могут делиться со сторонними поставщиками доступа к банковским счетам клиентов. Это предполагает механизм открытого банкинга, который начал действовать с 1 августа. В соответствии с ним все банки и небанковские финучреждения должны открыть свои API, чтобы их конкуренты могли подключаться и предоставлять благодаря этому собственные сервисы. Что это значит на практике, разбирался «Минфин».

Евро достиг новых максимумов на фоне мирных переговоров по Украине

Евро достиг нового максимума за полторы недели на фоне ослабления доллара. Инвесторы следят за мирными переговорами по Украине.

Нацбанк разрешил возвращать ошибочные валютные переводы из-за границы

7 августа вступили в силу новые правила НБУ, позволяющие возвращать ошибочно перечисленные средства из-за границы в иностранной валюте. Для этого необходимо подать заявку в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об ошибочном переводе средств в свой банк.

Источник: Минфин
