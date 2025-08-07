Главное за четверг: возврат активов клиентам Фридом Финанс и уменьшение международных резервов

Депозитарий Национального банка 7 августа 2025 начал возвращение государственных облигаций Украины и средств клиентам Фридом Финанс (как в гривне, так и в иностранной валюте), полученных от этих ценных бумаг. Это стало возможным на следующий день после того, как НБУ получил от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) окончательный список проверенных инвесторов.

По состоянию на 1 августа 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 030,8 млн. В июле они уменьшились на 4,5%.

Теперь банки и другие поставщики финуслуг могут делиться со сторонними поставщиками доступа к банковским счетам клиентов. Это предполагает механизм открытого банкинга, который начал действовать с 1 августа. В соответствии с ним все банки и небанковские финучреждения должны открыть свои API, чтобы их конкуренты могли подключаться и предоставлять благодаря этому собственные сервисы. Что это значит на практике, разбирался «Минфин».

Евро достиг нового максимума за полторы недели на фоне ослабления доллара. Инвесторы следят за мирными переговорами по Украине.

7 августа вступили в силу новые правила НБУ, позволяющие возвращать ошибочно перечисленные средства из-за границы в иностранной валюте. Для этого необходимо подать заявку в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об ошибочном переводе средств в свой банк.