НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% и ухудшил прогноз инфляции

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 15,5% годовых. Также регулятор пересмотрел свои макроэкономические прогнозы, несколько ухудшив ожидания относительно темпов снижения инфляции и роста ВВП в 2025 году. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила пресс-служба НБУ.

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Инфляция и монетарные условия

В Нацбанке отметили, что инфляция, как и ожидалось, достигла своего пика в мае и начала снижаться в июне (до 14,3% в годовом измерении). Однако ее уровень оказался несколько выше прогноза из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших на цены на продукты.

Учитывая это, а также растущие расходы бизнеса, НБУ пересмотрел прогноз инфляции в сторону более медленного снижения. Теперь ожидается, что она замедлится до 9,7% в 2025 году, 6,6% — в 2026-м, и достигнет цели в 5% только в 2027 году.

Для обеспечения этого тренда НБУ планирует удерживать учетную ставку на текущем уровне 15,5% дольше, чем прогнозировалось ранее — до четвертого квартала 2025 года.

Прогноз ВВП и роль международной помощи

Восстановление экономики, по прогнозам НБУ, будет продолжаться, но будет медленнее, чем ожидалось. Регулятор ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2025 году до 2,1%. Основными сдерживающими факторами остаются последствия войны, разрушение инфраструктуры и негативное влияние погодных условий на урожаи. В 2026—2027 годах ожидается рост на уровне 2−3%.

Ключевым фактором макрофинансовой стабильности остается международная помощь. В 2025 году Украина ожидает получить около $54 млрд, из которых почти $24 млрд уже поступило. На 2026 год базовый сценарий НБУ предусматривает получение $35 млрд помощи, на 2027-й — $30 млрд. Этих средств, по мнению регулятора, будет достаточно для финансирования дефицита бюджета и поддержания международных резервов на должном уровне.

Основные риски

Главными рисками для экономики остаются ход полномасштабной войны и возможная недостаточность международного финансирования, часть которого на 2026−2027 годы еще не подтверждена. Среди других угроз — дальнейшее разрушение инфраструктуры, ухудшение миграционных тенденций и неблагоприятные внешние условия.