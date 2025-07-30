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30 июля 2025, 7:30 Читати українською

ВВП растет, но медленно: почему эксперты больше не верят в скорое восстановление Украины

Официальные учреждения и независимые эксперты ухудшают свои прогнозы по экономическому развитию Украины. Почему среди них воцарились пессимистические настроения, благодаря чему наш ВВП все еще остается в плюсе и от чего зависит его дальнейший рост, рассказывает «Минфин».

Прогнозы роста экономики, по итогам этого года, стремительно снижаются, а ряд ключевых отраслей демонстрируют падение.

Прогнозы теряют актуальность

В начале этого года эксперты в основном излучали оптимизм по поводу потенциала экономики Украины. В частности, Нацбанк прогнозировал, по итогам 2025 года, рост ВВП на 4,3%. В целом по консенсус-прогнозу, который тогда подготовил «Минфин», эксперты ожидали, что экономика прибавит 3,42%, а самыми оптимистичными были специалисты Райффайзен Банка, ожидавшие роста на 4,9%.

По итогам первого полугодия этого года, взгляд экспертов существенно изменился. Практически все пересматривают свои прогнозы по перспективам экономики. В частности, по последним оценкам НБУ, ВВП в этом году прибавит всего 2,1%.

Специалисты ICU говорят о росте экономики на 2,5%, хотя полгода назад прогнозировали 3,4%. Dragon Capital свои ожидания снизил с 3% до 2%. Concorde Capital считает, что экономика вырастет на 2,2%. Более оптимистичной остается Киевская школа экономики, где прогнозируют рост на 2,6%.

Ухудшение прогнозов базируется на невысоких темпах роста экономики в первом полугодии этого года — лишь на 1,3%. Как отмечают специалисты Института экономических исследований и политических консультаций, в этих условиях, по итогам 12 месяцев, рост ВВП будет ближе к 2%, а не к 3%.

Война и не только: что замедляет рост

Главным риском и фактором, влияющим на экономику, остается война. «Если раньше многие считали, что в 2026 году будет легче, то сейчас мы ожидаем, что война будет продолжаться, а интенсивность боевых действий может снизиться только во второй половине 2026 года», — отметила ведущая эксперт ИЭД Александра Бетлий во время конференции, организованной Центром экономической стратегии.

Неожиданно одним из ключевых факторов, который негативно повлиял на общую экономическую ситуацию в июне, стало сельское хозяйство, которое долгое время оставалось локомотивом роста.

В первом квартале валовая добавленная стоимость аграрной деятельности сократилась на 4,3% (из-за животноводства), а в июне падение ускорилось до 19% из-за более позднего начала сбора озимых культур, говорится в исследовании ИЭД. В то же время здесь нужно учесть, что в прошлом году было более раннее начало сбора урожая, а потому тогда июньские показатели взлетели на 40%, а сейчас корректируются. Можно ожидать, что к концу лета средние показатели несколько выровняются, хотя будут оставаться хуже, чем год назад.

По оценкам Департамента сельского хозяйства США (USDA), опубликованным в июле, урожай пшеницы в этом году снизится ориентировочно на 1 млн т. — до 22 млн т. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль прогнозирует, что общий урожай зерновых в Украине ожидается на уровне 51 млн т., а это примерно на 10% меньше прошлогодних объемов.

Хотя с некоторыми культурами ситуация даже улучшится. В этом году ожидается рекордный урожай сои — 7,6 млн т., а это на 600 тыс. т. больше, чем предыдущий рекорд.

В целом благоприятные и цены на основные культуры на мировых рынках, которые в течение года находились в основном в боковом тренде — пшеница подорожала на 2,6%, а кукуруза — на 1,9%.

Но здесь против украинских аграриев играет другая ситуация — отмена льготных условий на торговлю с ЕС.

«Еще в апреле мы этот фактор рассматривали, как риск, но учитывая, что в настоящее время долгосрочное решение не было найдено, потери для Украины будут, и мы их оцениваем в этом году в $700 млн. Это потери нашего экспорта, учитывая, что значительная его часть в Европу будет сохраняться. Также здесь учтена возможность переориентации экспорта на другие рынки», — отмечает замглавы Национального банка Сергей Николайчук.

В сложном состоянии находится добывающая промышленность. По итогам июня, годовое падение отрасли составило 14%. Ключевые факторы, влияющие на это, это потеря шахт (в частности, на Покровском направлении), а также российские ракетные удары по объектам добычи газа.

Строительство, по оценкам ИЭД, также демонстрирует значительное падение — за первый квартал года на 10,2%. На это повлияло снижение жилищного строительства и меньшие правительственные расходы на фортификацию. В то же время, по оценкам НБУ, от более существенного падения отрасль сдерживал устойчивый спрос на квартиры и коммерческую недвижимость в западных регионах страны, а также развитие инфраструктуры для аграриев и пищевой переработки.

Формально рост демонстрирует производство электроэнергии благодаря возобновлению после прошлогодних ударов. Если в первом квартале падение составило 6,1%, то в июне производство электроэнергии прибавило 11%, но здесь больше сыграла низкая сравнительная база.

Едва ли не единственным сектором, который продолжает стабильно расти, остается потребление. По данным НБУ, рост розничной торговли оживился в большинстве сегментов, сети активно инвестировали в открытие новых магазинов, обновление торговых точек и новые технологии. Торговля прибавила в первом квартале около 3,3%. Но потребителям приходится тратить больше из-за все еще высокой инфляции.

«Как мы видим по первому кварталу, почти все отрасли реальной экономики в минусе. Похоже, что эффект низкой статистической базы прошлых лет исчерпан. Растет только розничная торговля, но и она замедляется», — констатирует эксперт Forbes Александр Мануилов.

По его словам, продолжает драйвить экономику сектор государственного управления. В том числе и отрасли, которые зависят от бюджета, в частности, образование и здравоохранение. Однако эти показатели напрямую зависят от финансовой помощи союзников.

Сколько денег нужно Украине

В этом году Украина ожидает $54 млрд внешней финансовой помощи, рассказал Сергей Николайчук, и ее источники уже в основном известны:

  • $2,4 млрд — от Международного валютного фонда;
  • $12,8 млрд — от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility;
  • $35,9 млрд — через механизм ERA за счет замороженных российских активов;
  • $2,5 млрд — из других источников.

Что касается финансирования наших расходов в последующие годы, здесь ситуация остается неопределенной. На 2026 год НБУ ожидает $35 млрд, в основном эта сумма будет обеспечена из тех же источников, что и в этом году, но получение $12,7 млрд пока не подтверждено.

Еще более туманными выглядят перспективы на 2027 год. Как отметил Сергей Николайчук, из ожидаемых $30 млрд внешней поддержки сейчас подтвержден только транш на сумму около $1 млрд от МВФ.

Более позитивно на перспективы финансовой помощи смотрит главная экономист инвестгруппы Dragon Capital Елена Билан. По ее словам, всего в 2025—2026 годах Украина может получить около $78 млрд международной поддержки.

«Здесь нет большой неопределенности, кроме одного момента, что часть этой суммы привязана к реформам. И очень важно не расслабляться и осуществлять эти реформы, ведь мы уже видим, что по помощи от Евросоюза есть отставание», — подчеркнула она.

По ее мнению, самая большая неопределенность связана с оценками потребностей в дополнительном финансировании, которое пока не подтверждено. Это, в частности, касается дефицита бюджета в следующем году, размер которого будет в значительной степени зависеть от объемов финансирования военных нужд.

В том, что потребность Украины в помощи будет значительно больше, убежден руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Он отмечает, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составляли примерно $95 млрд, в этом году, скорее всего, они вырастут до $100−105 млрд, а в 2026 году, приводит эксперт слова нового министра обороны Дениса Шмыгаля, потребность может достигать $120 млрд.

Другие потребности государственного бюджета равны примерно $42 млрд, отмечает Паращий, тогда как налогами, сборами и другими внутренними поступлениями Украина в этом году сможет собрать около $55 млрд.

По его словам, в 2025 году эта потребность будет закрыта, но дальше ситуация более сложная. «Будем надеяться, что новая администрация США все же будет оказывать помощь и по новым программам. Но самый большой вопрос сейчас, к сожалению, — это финансирование войны в 2026 году, потому что общая потребность — и финансовой, и военной помощи — в следующем году может достигать $100 млрд. И как перекрыть эту потребность, к сожалению, пока остается очень большим вопросом», — отмечает Паращий.

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От западной поддержки зависит не только ситуация на фронте, но в целом — в экономике. Эти средства поддерживают внутренний спрос, из них выплачиваются зарплаты госслужащим и, соответственно, налоги. Поэтому при недостатке поддержки Украина рискует потерять даже нынешний хрупкий рост ВВП.

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
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