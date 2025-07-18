Почему BlackRock свернул проект для Украины на $500 млн и так ли это плохо для нас

Американская инвесткомпания BlackRock прекратила переговоры с потенциальными инвесторами по поводу многомиллиардного фонда восстановления Украины. Что кроется за этим решением крупнейшего портфельного инвестора в мире? — Об этом пишет в ФБ со ссылкой на свою статью в ЗН экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

Что произошло, по версии Bloomberg

Новость о таком решении BlackRock опубликовало информационное агентство Bloomberg.

В частности, аналитики Bloomberg отметили: «BlackRock приостановила поиск инвесторов для Фонда восстановления Украины в начале этого года из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности в отношении будущего Украины…

BlackRock Inc. приостановила поиск инвесторов для поддержки многомиллиардного Фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах президента привела к негативному отношению США к этой восточноевропейской стране, сообщили источники, знакомые с обсуждением этой темы.

…Финансирование Фонда развития Украины предусматривало получение по меньшей мере 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов, заявил в прошлом году Филипп Гильдебранд, вице-глава BlackRock, который был среди финансистов, которые вели переговоры.

В то время Гильдебранд сообщал, что это может объединить консорциум инвесторов в акционерный и долговой капитал, которые могли бы профинансировать работы по реконструкции в Украине на сумму не менее 15 миллиардов долларов…

Спикер BlackRock заявил, что фирма завершила свою бесплатную консультационную работу по Фонду развития Украины в 2024 году и пока не участвует в «ни одном активном мандате» с украинским правительством.

«Единственные факторы, влияющие на принятие нами решений, — это контакты с нашими клиентами», — добавил спикер компании".

По словам некоторых источников Bloomberg, BlackRock должна была представить фонд в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10−11 июля.

Известно также, что в настоящее время Франция работает над предложением нового фонда, который заменит отмененную инициативу BlackRock, но, как отмечает все то же агентство Bloomberg, «непонятно, насколько эффективным будет новый план без поддержки США».

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Что стоит за решением BlackRock

Примечательно, что только Bloomberg широко комментировало эту тему. Если проанализировать новость издания (источники которого обычно информативные и релевантные), можно сделать несколько системных выводов.

Как видим, Фонд восстановления Украины под управлением BlackRock должен был стать хедлайнером конференции в Риме 10−11 июля 2025 года. Аналитики «Черной скалы» должны были представить широкой публике участников хорошие презентации и слайды, на которых фигурировали бы недетские цифры инвестиций в размере десятков миллиардов долларов.

Но грядущий громкий триумф почему-то превратился в тихое фиаско. Есть несколько причин, почему BlackRock оставила украинские проекты за бортом. Две основные — стратегическая и тактическая.

Тактическая причина — смена политических элит в США. Инициатива по привлечению BlackRock принадлежала администрации Байдена. Руководитель компании Ларри Финк — член Демократической партии на протяжении всей своей жизни и основатель нескольких университетских программ, в частности, в области защиты экологии.

С другой стороны, бизнесово он входит в условный клуб крупных бизнес-«менагеров», участником которого был когда-то и Дональд Трамп. Говорят, что личные отношения с Трампом у него более чем хорошие. Как видим, этого оказалось недостаточно — администрация Трампа дистанцировалась от проектов «Черной скалы» в Украине, выбрав другой акцент управления украинскими активами через межгосударственный Фонд восстановления, в управление которого должны быть переданы важнейшие природные ресурсы Украины и другие материальные активы.

То есть администрация Трампа выбрала квазигосударственный механизм контроля за природными ресурсами Украины, в отличие от демократического подхода администрации Байдена, которая делала ставку на формирование прежде всего частных инвестиций во вновь созданные бизнес-проекты в нашей стране.

Основание для изменения подходов в восстановлении Украины заключается в стратегической причине перезагрузки базовой парадигмы отношений между США и Украиной. Эта стратегическая причина заключается в «растущей неопределенности будущего Украины», если взять за основу цитату статьи Bloomberg.

В рамках политкорректного комментирования столь чувствительной темы сформулируем такую механику изменения подходов администрации США. Если перспективы Украины в контексте войны (в соответствии с оценками Вашингтона) прозрачные, то капитализация украинской экономики будет расти, а значит, частные инвестиции в Украину получат желаемый инвестиционный мультипликатор. Условно, вложенные 100 млн долл. инвестиций через пять лет на рынке будут стоить 500 млн долл.

Однако если перспективы условно туманные (опять же, согласно обсервации из Белого дома), никакого роста капитализации частных инвестиций в Украину не будет. Образно говоря, инвестиции в размере 100 млн долл., осуществленные в Украину сейчас, через несколько лет могут стоить 50 млн долл., то есть инвестиционный мультипликатор отрицательный.

В таких условиях может работать только принцип «оружие в обмен на природные активы». Напомним, что именно такой принцип заложен в создании Инвестиционного фонда, в соответствии с межгосударственным соглашением между США и Украиной.

Управление новым фондом восстановления Украины занимает Франция, но непонятно, как такой фонд будет «монтироваться» с уже созданным Инвестиционным фондом (США—Украина)? Может быть, французский фонд будет специализироваться исключительно на социальных проектах? Ответа на этот вопрос пока нет.

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Смогла бы BlackRock стать модератором восстановления Украины

За примерно год активной работы BlackRock в Украине и достаточно радужных надежд некоторых украинских экспертов по этому поводу, аналитики компании провели переговоры с руководством ряда украинских государственных системных компаний, в частности, с «Укрзализныцей» и «Укрнафтой».

Кроме того, у BlackRock есть и опыт частного инвестирования в украинскую экономику, например компания купила акции структур бизнес-группы Полтавского ГОКа. Учитывая последние события вокруг компании и разговоры о национализации, опыт оказался неудачным, что неформально признают и в самой компании. А теперь давайте помечтаем в стиле «а что, если бы». То есть могла ли BlackRock действительно стать эффективным модератором процесса восстановления Украины и существует ли эффективный альтернативный сценарий?

BlackRock — это одна из крупнейших американских, а следовательно, и мировых финансовых компаний, под управлением которой находятся активы объемом более 10 трлн долл. Прежде всего эти активы сформированы за счет клиентских фондов, а не собственного капитала компании.

То есть BlackRock — это клиентоориентированная компания, которая делает только то, что выгодно ее клиентам и приносит им ожидаемый профит. Такая компания не может реализовывать альтруистические геополитические проекты, вроде инвестирования в страну с неопределенным контуром завершения войны.

Но на самом деле потеря BlackRock в контексте восстановления Украины — это, скорее, плюс для Украины, чем минус. Дело в том, что Украина сейчас будет нуждаться в двух форматах восстановления, которые можно сравнить с процессом ремонта боевого корабля во время похода и далекой перспективой мероприятия на капитальный ремонт в сухой док. Пока это перманентное восстановление в формате «разрушено — восстановлено — разрушено… восстановлено».

Необходимо в режиме нон-стоп заделывать дыры в бортовой обшивке и откачивать забортную воду из отсеков. И только в далекой перспективе этот корабль сможет зайти в сухой док на реконструкцию и капитальный ремонт с заменой двигателей и систем управления. То есть сейчас Украина должна осуществлять текущее восстановление активов, которые уже завтра могут быть снова разрушены, а экономика все больше трансформируется к специфике военного времени.

Конечно, и в таких условиях можно инвестировать, особенно в предприятия ОПК под гарантированный государственный заказ, но эти инвестиции у нас осуществляются в формате «закрытых клубов» лиц, имеющих инсайдерскую информацию и аффилированные связи с центрами принятия решений. Это условно закрытое акционерное общество с закрытой подпиской на акции, согласно утвержденному перечню лиц.

В эту группу заработка во время войны не допущено 90% украинского бизнеса и 99% населения. Система краудфандинга у нас развилась только в формате сбора массовых донатов, но совсем не сформировалась в формате народных инвестиций. Бесполезно в этих условиях надеяться на приток иностранных инвестиций, когда внутренние инвесторы чувствуют себя сиротами. Другой формат восстановления — после войны, и никто не знает, когда наступит это после. На самом деле у BlackRock никогда и не было опыта реализации крупных девелоперских проектов в масштабах целых стран и в системе «билдинга отдельных государств».

Более того, сама специфика деятельности BlackRock противоречит принципам построения крупного по масштабу государства во время войны. Указанная компания — это квинтэссенция неолиберального либертарианского дискурса, абсолютно не вписывающегося в условия войны и послевоенного восстановления. Что должен сделать подлинный девелопер процесса восстановления Украины после войны?

В первую очередь инвентаризацию оставшегося потенциала и оценку масштабов восстановления. Далее — пересложение системы размещения производительных сил: материальных, человеческих, инновационных и т. д.

То есть создать новую таксономическую сетку украинской экономики, когда все ключевые элементы развития производительных сил находятся в гармоничном сочетании: энергетика отвечает потребностям промышленности, система образования удовлетворяет запрос реального сектора экономики, наука генерирует инновации, диффузия которых формирует новые виды производимой продукции, транспорт и логистика обеспечивают общее функционирование.

Если после Второй мировой войны такой новой системой размещения производительных сил стали территориально-экономические районы и производственно-промышленные комплексы, то сейчас речь идет о кластерной форме организации экономики и развитии географических и межотраслевых кластеров.

Конечно, аналитики BlackRock не специализируются на инструментах и методологии размещения производительных сил, ведь работают с уже имеющимися. Но это еще полбеды.

Настоящая проблема — что и среди министров украинского правительства нет людей, которые не понимали бы, но хотя бы изучали такую науку, как размещение производительных сил.

Так что Украине придется пока латать дыры и надеяться на появление института — девелопера, для которого теория размещения производительных сил будет не пустым звуком.