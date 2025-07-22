Евро по 52 грн: почему импорт дорожает быстрее, чем растет курс евровалюты

Около 60% всего импорта в Украину поступает из Европы. Поэтому резкий рост евровалюты моментально взвинчивает ценники у нас. «Минфин» решил разобраться, соответствует ли реальная динамика укрепления евро к гривне курсу, который закладывают поставщики, и способно ли государство контролировать эту калькуляцию.

В последние несколько месяцев курс евро бьет рекорды. По данным «Минфина», если на начало года, 15 января, средний курс продажи европейской валюты в банках составлял 44,22 гривен, на 15 апреля — уже 47,2 гривен, то по состоянию на 15 июля — 49,091 гривен. То есть плюс почти 5 гривен за полгода. Но был период еще более высокого курса.

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«Пару недель назад некоторые банки выставляли наличный курс на уровне 50 гривен за евро. Затем пошел откат», — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

А вот доллар, благодаря гибкому курсообразованию, демонстрирует относительную стабильность. Как показывает мониторинг «Минфина», на начало года курс «американца» составлял порядка 42,47 гривен, в апреле — 41,7 гривен, а в июле — 41,98 гривен.

Соответственно, разная калькуляция стоимости и для импортных товаров — она зависит о того, откуда их завозят на наш рынок, и к какой валюте — доллару или евро — привязывают расчеты.

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук говорит, что, к примеру, на текстильной отрасли стремительный рост курса евро отразился несущественно. «Все же текстиль больше зависит от доллара», — пояснил он. Этот товар в Украину в основном завозят из азиатских рынков, где основная валюта расчетов — доллар.

А вот на фармацевтическом рынке цены привязаны в основном к евро. Как рассказал «Минфину» источник, многие поставщики считают курс с большим запасом. «Хеджируют риски, считают по 51 гривне за евро и выше», — говорит наш собеседник.

Рекордный рост евро сильно сказался на ценниках на многие товары в Украине. Отчасти этим можно объяснить и тот факт, что потребительские цены в итоге росли быстрее, чем прогнозировали официальные ведомства и независимые аналитики.

Экономисты ожидали, что уже в июне рост потребительских цен в Украине сильно затормозится. Но, как показал недавний отчет Госстата, темпы инфляции в июне снизились незначительно — до 14,3% в годовом измерении, против 15,9% в мае. А продукты питания и вовсе подорожали на 23,2%.

Как дорогой евро бьет по ценникам

«Минфин» спросил у производителей и импортеров различных товаров, как на их работе сказывается стремительный рост курса евро.

Как рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, «валютная зависимость» в отрасли следующая: «Курс доллара напрямую влияет на стоимость зерна, и, соответственно, муки. От евро же зависит себестоимость готовой продукции и ценники на нее. Предприятия покупают ферменты, упаковку, оборудование и запчасти. Плюс, высокий курс евро напрямую удорожает автомобильное топливо, а значит, и логистику», — пояснил он.

Хлеб, напомним, с начала года дорожает на 1−1,5% в месяц. В июне ценники на него выросли всего на 0,2%. Но, по словам Дученко, это объясняется тем, что торговые сети просто не приняли переоценку, предложенную пекарями. То есть таким образом создается «запас» роста цен, и в дальнейшем они могут расти еще быстрее.

Основатель группы компаний «Прайм» (логистика и импорт нефтепродуктов) Дмитрий Леушкин приводит следующий расчет зависимости ценников на топливо от курса.

«Скажем, тонна дизеля стоит 215 евро. Плюс 1 гривна к курсу — это дополнительные 215 гривен на тонне. Но будет еще рост НДС и акциза, которые также привязаны к евро. Итого увеличение курса на гривну дает нам плюс 21 копейку на литре дизельного топлива. По бензину зависимость такая же», — говорит эксперт. То есть подорожание евро почти на 5 гривен за полгода прибавило к ценникам на дизель больше гривны на литре.

Руководитель фармацевтической компании «Алкалоид Киев» Артем Матвеев говорит, что на самом деле влияние курса евро на бизнес нелинейное.

«Скажем, отечественные производители могут позволить себе понаблюдать за курсом, и только потом скорректировать цены. Ведь все равно и сырье, и полиграфия, и оборудование покупаются за валюту, и часто в кредит. Но вот импортеры меняют ценники едва ли не в ежедневном режиме.

Курс закладывается на все, и на расходы в том числе. К примеру, если компания заложит на год курс 46 гривен за евро, но в январе реально он не превышает 43 гривен, то и цены у дистрибьюторов и в аптеках будут считать по 43 гривны за евро. Но, если курс вырастет до 49 гривен, то в цепочке продаж учитывается уже эта цифра", — пояснил Матвеев.

По его словам, далеко не все расходы компаний привязаны к валюте. К примеру, зарплаты выплачиваются в гривне. Но вот продажи могут напрямую зависеть от курса. «К примеру, в нашей компании — именно так. Поэтому, в зависимости от курсовых колебаний в течение года, нам нужно или меньше тратить, или больше продавать, либо и то, и другое», — говорит Матвеев.

Как рассказал «Минфину» руководитель «Агентства медицинского маркетинга» Юрий Чертков, курс евро напрямую влияет на стоимость лекарств в Украине — и импортных, и отечественных (которые производятся из импортного сырья).

«С ростом курса евро импортеры и дистрибьюторы вынуждены закупать товар дороже, плюс, страховать возможные риски. Эти дополнительные расходы, как правило, закладываются в отпускную цену — то есть их перекладывают на потребителя.

Кроме того, из-за валютной нестабильности компании часто применяют так называемую «страховую надбавку» — закладывают в ценник потенциальный дальнейший рост курса. Таким образом бизнес пытается избежать потерь на будущих поставках. Поэтому, даже при относительной стабильности курса, потребители могут заметить, что ценники на лекарства повышаются. Это эффект «превентивных действий» импортеров", — говорит Чертков.

Он приводит следующий пример: даже если курс валюты вырос, скажем, с 40 до 43 гривен (то есть меньше чем 10%), стоимость партии препаратов может подскочить сразу на 10−15%. Как рассказал «Минфину» источник на фармрынке, многие импортеры, чтобы перестраховаться, считают курс евро с большим запасом — по 51 гривне за евро и выше. И это при том, что в реальности европейская валюта сейчас на межбанке (где ее и покупают предприятия) стоит менее 49 грн.

Поэтому неудивительно, что ценники в аптеках продолжают бить рекорды. По данным компании Proxima Research, за первое полугодие продажи лекарств в Украине в упаковках упали на 1%, а в деньгах — выросли на 19,7%.

Есть и отрасли, по которым дорогой евро практически не отражается, или дает дополнительный бонус без нагрузки на внутреннего потребителя.

Скажем, по словам Александра Барсука, текстильное производство больше привязано к доллару, который остается стабильным. Поэтому швейная продукция практически не дорожает. По данным Госстата, за июнь одежда в Украине даже подешевела на 2,2%.

Глава деревообрабатывающего предприятия ВГСМ Ирина Мацепура рассказала, что они используют в основном отечественное сырье, поэтому дорогой доллар практически не влияет на себестоимость продукции. Мебель в украинских магазинах практически не подорожала. Но, так как компания экспортирует свой товар в Европу, получает «бонус» на курсовой разнице. Поэтому многим экспортерам рост курса евро дает дополнительную прибыль.

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Почему у бизнеса свой курс

По словам Андрея Шевчишина, валютные риски на самом деле страхуют все — и те, кто ориентируется на евро, и те, кто привязан к доллару.

«Так как курс евро, хотя и достаточно непродолжительное время, поднимался к 50 гривнам, многие импортеры тут же подняли планку в своих расчетах до 51, и даже 52 гривен за евро, так сказать, на всякий случай. Нынешний откат по евро пока слишком краткосрочный, чтобы заставить бизнес все «отыграть» и снизить курсовые ожидания.

Из Европы к нам идет до 60% всего импорта, в том числе таких критических позиций, как топливо, товары для энергетики, ВПК и др. При этом к евро привязаны более половины контрактов. Поэтому евро в Украине действительно очень существенно влияет на инфляцию". — пояснил он.

Но и многие импортеры, ориентирующиеся на доллар, по его словам, «сохраняют настороженность». «Некоторые компании зафиксировали курс американской валюты на уровне 43−44 гривны и пока в нем сидят, хотя реальные цифры ниже. Для бизнеса „свой“ валютный курс, пока он выше реального — это возможность увеличить маржинальность. И компании держатся за такой шанс до последнего», — отметил Шевчишин.

Чтобы компании умерили свои валютные аппетиты, им нужна долгосрочная или хотя бы среднесрочная стабильность. Но сказать, как может развернуться курс евро в дальнейшем, пока сложно.

По словам Шевчишина, с одной стороны, дальнейший потенциал удорожания евро фактически исчерпан.

«Судя по всему, НБУ перейдет к управлению долларом и станет сдерживать евро на уровне 48,5−49,5 гривен. Но многое зависит от паритета евро-доллар. К примеру, накануне Дня независимости США, когда в некоторых украинских банках евро взлетел до 50 гривен, мировое соотношение к доллару составило рекордные 1,185.

В дальнейшем все зависит от того, введет ли Трамп 30%-ные пошлины на европейские товары. Если это произойдет, евро начнет терять стоимость, может откатиться к 1,15 по отношению к доллару, или даже ниже.

Но если в ходе переговоров Европе удастся сбить пошлины до 5−10%, то движение европейской валюты вверх может продолжиться. Соответственно, в Украине мы снова сможем увидеть курс 50 гривен за евро, а импортеры, не исключено, накинут в своих «валютных калькуляторах» еще несколько гривен, с учетом будущих рисков", — говорит Шевчишин.

Что и как контролирует государство

Желание бизнеса заработать, в том числе на завышении курса евро в ценниках на свои товары, в общем-то неудивительно. Вопрос в другом — как государство может контролировать курсовую калькуляцию и насколько эффективно пользуется своими полномочиями?

В этом году власть попыталась усмирить цены в аптеках. Аптекарям запретили требовать маркетинговые взносы с поставщиков (которые, якобы, те перекладывали на ценники на лекарства). Кроме того, ограничили торговые наценки. По итогу был сформирован перечень препаратов, стоимость которых даже упала. Но он небольшой — порядка 100 позиций. На остальные же медикаменты, как показывает практика, ценники растут даже быстрее, чем ранее.

Но что происходит в отношении других товаров? До полномасштабного вторжения Кабмин обязывал продавцов декларировать планируемое увеличение цен на ряд продуктов питания (отдельных молочных продуктов, хлеба, курятины и др.).

«Минфин» обратился в Министерство экономики с вопросом — регулируются ли сейчас цены на товары в Украине?

Как объяснил «Минфину» заместитель министра экономики Виталий Киндратив, согласно Закону «О ценах и ценообразовании», государственные регулированные цены внедряются на те товары, которые имеют определяющее влияние на общий уровень и динамику цен, большую социальную значимость, а также на товары, производимые субъектами, занимающими монопольное положение на рынке.

В полномочия Кабмина, в частности, входит:

установление обязательных для применения субъектами хозяйственной деятельности фиксированных, предельных цен, уровней торговой надбавки и наценок поставщика, а также предельных нормативов рентабельности;

внедрение процедуры декларирования изменения цены и/или регистрации цены.

Как видим, полномочия правительства достаточно широкие. Но, как отметил Киндратив, сейчас процедура декларирования изменения цены применяется только в сфере производства и реализации лекарственных средств.

Согласно нескольким постановлениям Кабмина (№ 303, № 64), прекращено проведение Госпотребслужбой плановых и внеплановых мер государственного надзора за выполнением субъектами хозяйствования требований законодательства по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен, кроме внеплановых проверок в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (при наличии угроз, имеющих негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье людей) и плановых проверок в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, — пояснил Киндратив.

В Минэкономики уточнили, что проведенная еще в начале 90-х годов либерализация цен значительно сократила влияние государства на процесс ценообразования. Но при этом объем административного ценового регулирования остается высоким.

«В краткосрочном периоде административное ценовое регулирование облегчает переход от высокой к низкой инфляции, но в дальнейшем отключение рыночных механизмов ценообразования искажает распределение ресурсов, ограничивает межотраслевое перераспределение капиталов, угнетает конкуренцию — основной инструмент рыночной экономики, стимулирующий субъектов хозяйствования повышать эффективность производства, снижать производственные затраты, повышать качество продукции, ускорять внедрение новых достижений науки и техники.

Поэтому, по мере установления рыночных отношений, государственный контроль за ценами на конкурентных рынках должен ослабляться и внедряться рыночное ценообразование", — сказал «Минфину» Виталий Киндратив.

То есть фактически для продавцов большинства товаров сейчас нет никаких «тормозов». И они могут считать тот же евро хоть по 60 гривен, выставляя людям рекордные ценники.

В отдельных случаях в ситуацию вмешивается Кабмин (как, скажем, это произошло на аптечном рынке) или же Антимонопольный комитет (из относительно недавних расследований — по высоким ценам на яйца).

Но, как показывает практика, эффект такого регулирования цен длится недолго. На первых порах поставщики и торговля действительно снижают ценники, но затем, при отсутствии контроля, снова их повышают или же перекладывают потери на другую продукцию, которая не попала под проверки.