С 1 марта наценки на лекарства будут ограничены: что изменится для покупателей

Украинцам обещают большие «скидки» на лекарства: Кабмин ограничил наценки на медикаменты и в опте, и в рознице. Документ вступает в силу 1 марта, и, как обещают в Минздраве, «обеспечит удешевление некоторых препаратов до 30%». Впрочем, так сильно подешевеют далеко не все лекарства.

По некоторым видам медикаментов дисконт вряд ли превысит пару процентов. А вот аптечные товары, не зарегистрированные в качестве лекарственных препаратов (к примеру, БАДы или витамины) наоборот, могут даже подорожать, так как аптекари попытаются переложить на них «срезанную» маржу.

Но дело не только в ценниках. Эксперты не исключают, что все может закончиться дефицитом лекарств и даже закрытием аптек. «Минфин» разбирался, что происходит на аптечном рынке.

Новые правила: на антибиотиках — не больше 25%, на валерьянке — хоть 300%

Профильное постановление Кабмина (№ 168) о стабилизации цен на лекарственные средства было принято 14 февраля. Незадолго до этого Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об обеспечении доступности лекарств.

На заседании Совбеза «речь шла о том, что правительство, производители и аптечные сети определят перечень из 100 препаратов, на которые с 1 марта уменьшат цены на 30%. Также будет решение о регулировании наценки на лекарства от стоимости, установленной производителем, проведении проверок розничных цен и мониторинге использования медикаментов в медучреждениях», — говорится на сайте Офиса президента.

Вопрос цен на лекарства рассматривался на тож же заседании СНБО, где были утверждены санкции против Петра Порошенко, Константина Жеваго и Игоря Коломойского. Одни эксперты расценили такую «важность», как верный признак приближения выборов, вспомнив прежние рейды по аптекам Юлии Тимошенко и Николая Азарова.

Другие говорят, что ситуация с ценниками в аптеках и в самом деле критическая. «Минфин» выяснил, какое на самом деле ценообразование в украинских аптеках. Но сперва — о том, что изменится с 1 марта.

В постановлении Кабмина № 168 устанавливаются уровни предельных наценок — и оптовых, и розничных.

Они разные для разных групп препаратов:

1. Для лекарств, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, кроме закупаемых за счет государственного и местных бюджетов, оптовая наценка — 8%.

Розничная наценка будет варьироваться: если препарат стоит до 100 грн, сверху разрешили накручивать до 25%, если от 100 до 500 грн — 20%, от 500 до 1 000 грн — 15%, больше 1 000 грн — 10%. Для этой категории по розничным наценкам ничего не меняется — такие же ставки действуют и сейчас.

Оптовые наценки с 1 марта уменьшатся на 2% (сейчас они 10%). В Национальный перечень сейчас включено 215 препаратов, в основном отечественного производства (к примеру, гормональный L- тироксин, антибиотики «Амоксиклав», «Азитромицин», «Амоксицилин», «Ампициллин», вакцина АКДС, препарат от давления «Анаприлин» и др.).

2. На рецептурные лекарства (к ним относятся все антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, к примеру, «Нимесил» и аналоги, гормональные препараты и др.) оптовая наценка — 8%, розничная также варьируется, в зависимости от стоимости лекарства, но разбивка уже другая: если препарат стоит до 500 грн — 25%, 500−1 000 грн — 20%, больше 1 000 грн — 10%. До этого таких ограничений не было, если только препарат не входит еще и в Национальный перечень основных лекарственных средств (они частично пересекаются, особенно по отечественным лекарствам).

3. Безрецептурные лекарства (многие сиропы от кашля, леденцы от боли в горле, капли для носа, антигистаминные, обезболивающие и пр.) — оптовая наценка все те же 8%, розничная — 35%, вне зависимости от стоимости препарата. Никогда ранее наценки на эту категорию препаратов не регулировались, и, как отмечают в Минздраве, «украинский потребитель оказывается в ситуации, когда аптека может необоснованно делать десятки, а то и сотни процентов наценки».

4. Лекарства, которые закупаются или возмещаются частично или полностью за счет средств государственного или местного бюджетов: оптовая наценка 8%, розничная — 10%.

5. Лекарства и медизделия, стоимость которых подлежит реимбурсации (компенсируется пациентам): оптовая наценка — 8%, розничная — 15%. В исключениях — инсулин, розничная наценка на который не должна превышать 10%.

6. В отдельную категорию попали препараты, стоимость которых за упаковку не превышает 50 грн, — на них наценки регулировать не будут. То есть продавцы могут накручивать хоть 300%. Сейчас найти лекарства по таким «смешным» ценам не так просто. Но они все же есть. К примеру, на специализированной площадке tabletki.ua «Минфин» нашел средство от кашля «Мукалтин» за 25,2 грн за 10 таблеток, настойку валерьянки за 13,9 грн за флакон 25 мл, витамин С за 42 грн за упаковку 30 таблеток и т. д.

В постановлении Кабмина прописаны и другие нововведения. Так, с 1 марта начнутся плановые и внеплановые проверки по выполнению требования о регулировании цен.

Но главное — на уровне лицензионных условий вводится запрет на так называемые маркетинговые бюджеты и ретробонусы. Речь идет о внутренней кухне фармацевтов и аптек. Сейчас поставщики, чтобы зайти в ту или иную сеть, платят ей «за маркетинг», причем эти платежи достаточно внушительные (до 20% от ценника препарата), плюс — есть целая система «бонусов» за объемы продаж.

Суммы этих выплат зависят от размера аптечной сети и интереса к ней со стороны поставщиков. В крупных аптеках говорят, что за счет «маркетинга» они могут держать «хорошие цены» на некоторые препараты. Руководитель профильного объединения «ФармРада» и владелица небольшой аптеки в Киевской области Елена Прудникова считает, что такая «маркетингово-бонусная» система играет на руку большим сетям и делает неконкурентными мелкие аптеки, которым поставщики ничего не платят.

В Минздраве по этому поводу свои объяснения. Как отметил глава МОЗ Виктор Ляшко, маркетинговые бюджеты «убирают» для того, чтобы аптекари не предлагали пациентам более дорогие (и проплаченные) препараты вместо более дешевых аналогов.

На сколько на самом деле подорожали таблетки

Как на самом деле формируются ценники в аптеках, и что с ними случилось такого, что это привлекло внимание СНБО?

Руководитель фармацевтической компании «Алкалоид Киев» Артем Матвеев говорит, что никакого рекордного роста отпускных цен на препараты за последний год не было — все на уровне инфляции. Об этом же «Минфину» заявил и владелец сети liki.ua и глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

«Цены за 2024 год выросли на 14% — это примерно на уровне потребительской инфляции в стране. Это минимум, с учетом роста курса доллара и евро, за которые закупаются импортные препараты. Многие сети сдерживают рост ценников, конкурируя за потребителя», — пояснил он.

В то же время, по данным исследовательской компании Proxima Research, в январе 2025 года продажи товаров аптечной корзины выросли в денежном выражении более чем на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в количественном измерении (то есть в упаковках), наоборот, упали на 1,5%. То есть за меньший объем препаратов украинцы заплатили ощутимо большую сумму — 18,9 млрд грн, по итогам прошлого месяца, против 15,9 млрд — в январе 2024 года.

«Основным фактором роста рынка в денежном выражении остается инфляционная составляющая», — отмечается в отчете исследователей.

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что, поскольку лекарства относятся к товару со сравнительно большим периодом оборачиваемости, дистрибуторы всегда учитывают валютные риски, закладывая в бизнес-планы максимальный, по их мнению, курс доллара или евро.

«А так как в экспертных кругах еще недавно говорили о „долларе по 48 грн“, многие фармкомпании заложили его рост в цену по максимуму — до 50 грн за доллар. Понятно, что такой курс будет заложен в ценники на препараты, даже если никогда не станет реальным. А значит, мы будем переплачивать в аптеках вплоть до того времени, пока из продажи не уйдет последняя упаковка лекарства из партии, закупленной с учетом такого высокого курса», — говорит Пендзин.

То есть динамика цен на лекарства на рынке оценивается по-разному. Если владелец фармацевтического маркетплейса Юрий Чертков говорит о 14% подорожания за год, то в Proxima Research — уже о 19%. Госстат дает «третью цифру» — плюс 14,7% в январе 2025, по сравнению с январем 2024 года, и 1,9% за месяц, по сравнению с декабрем.

Такой разнобой в оценках можно объяснить тем, что ценники на лекарства очень сильно отличаются не только в разных, но и даже в одной и той же аптеке.

К примеру, как показывает ценовой мониторинг tabletki.ua, антибиотик 3-динир 300 мг в столичной аптеке АНЦ стоит около 432 грн, в аптеке «Мед-сервис» — 453 грн, а в аптеке «Подорожник» — уже порядка 515 грн. Но эти ценники действуют лишь при брони препарата на данном ресурсе. Если просто пойти в аптеку, ценник может быть уже совсем другим.

«Я посмотрела цены на антибиотик на маркетплейсе, но заказывать не стала, так как все равно шла мимо аптеки. Но каково же было мое удивление, когда в аптеке мне предложили препарат за 750 грн, хотя на маркетплейсе он стоил порядка 500 грн. На мой вопрос — откуда такая разница, фармацевт ответил, что маркетплейсу они отдают дешевле, как „бонус за пользование площадкой“. А когда прямо стоя в аптеке, я оформила заказ на сайте, мне эту же упаковку продали на 250 грн дешевле», — рассказала «Минфину» житель пригорода Киева Марина.

То есть в одной и той же аптеке один и тот же препарат можно купить с разницей в цене в 250 грн, или порядка 30%.

Многие украинцы, которым по состоянию здоровья часто приходится покупать лекарства, уже освоили «лайфхаки» — как и где покупать, чтобы не переплатить. И обнаружили, что в последнее время появилось множество мелких аптек, нередко даже без названия, куда отправляют забирать заказанные по интернету лекарства. Они же занимаются оформлением и рассылкой интернет-заказов. А вот в больших и красивых аптеках, особенно в центре города, препараты лучше не покупать — это своего рода «витрина» с заоблачными ценниками.

Такой огромный разрыв в стоимости препаратов говорит лишь об одном — наценки на них просто космические. Ведь никто не продает лекарства себе в убыток, зарабатывают и те, кто продает антибиотик за 430 грн, и те, кто просит за него 750 грн. Получается, что последний ценник обеспечивает почти двойной подъем на медикаменте. Понятно, что такую ситуацию на рынке сложно назвать «здоровой». Поэтому вполне логично, что власти ею заинтересовались.

«Цены снизятся, но и лекарства могут пропасть»

Что изменится для покупателей лекарств и самих аптек с 1 марта?

Украинцам обещают снижение цен на лекарства до 30%. Понятно, что это очень усредненный показатель. К примеру, на препараты из того же Национального перечня основных лекарственных средств они могут упасть разве что на 2% — именно на столько снизилась оптовая наценка, тогда как розничные — вообще не изменились.

В самих аптеках тему цен на лекарства обсуждать не хотят. «Пока без комментариев», — сказали нам в сети АНЦ.

На недавнем форуме «Фармпогляд-2025» ценовой вопрос прозвучал. У аптекарей были самые разные предложения, как реально можно снизить ценники на лекарства. Среди них, в частности, расширение программы «Доступные лекарства» (то есть чтобы НСЗУ покрывала для пациентов больший перечень препаратов), отмена НДС на медикаменты на период военного времени, внедрение референтных цен (по сравнению с другими странами) и др.

То есть, как видно, фармацевты ищут возможности для удешевления лекарств где угодно, но только не в своих кошельках. Юрий Чертков говорит, что понять их можно.

«Наценка максимум 35% — это в целом неплохо, но для развития аптечному ритейлу нужно 40%. Никто ведь не будет компенсировать уничтоженные в войну склады и разрушенные аптеки. И это при том, что аптекам еще и запретили брать „чаевые“ от поставщиков, то есть маркетинговые бюджеты. Тогда как все ритейлеры берут деньги за мерчандайзинг, услуги и т.д», — отметил Чертков. При этом, по его словам, для оптовиков предельная наценка в 8% вполне нормальная и «позволяет жить».

В качестве «побочных эффектов» нового регулирования цен, Чертков прогнозирует сокращение ассортимента в аптеках — те будут отказываться от «невыгодных» для них препаратов — с самой низкой наценкой, не пользующихся особым спросом и т. д.

Чертков не исключил, что некоторые аптеки могут даже закрыться, особенно это касается сельских точек, где объемы продаж относительно невысокие, а ставить высокие ценники будет запрещено, то есть непонятно, за счет чего можно выживать.

«Будут говорить — езжайте в райцентр», хотя сейчас сети пытаются сохранить работу сельских или прифронтовых аптек — более маржинальные точки удерживают убыточные. Мелкий несетевой бизнес может вообще вылететь с аптечного рынка", — считает Чертков.

По итогу, по его мнению, цены на лекарства, возможно, и упадут, «но ненадолго. Плюс — может снизиться и доступность лекарств», — подытожил Чертков.