Госстат зафиксировал замедление инфляции: какие нестыковки в цифрах нашел «Минфин»

Официальная статистика фиксирует замедление инфляции. В годовом выражении на 1 июля рост потребительских цен составил 14,3%, против 15,9% месяцем ранее. Традиционно, продукты дорожали более активно, чем остальные товары. Как в действительности поменялись ценники на еду за последний месяц, расскажет «Минфин» по результатам собственного мониторинга.

После рекордной инфляции в мае 2025 года июньские итоги выглядят неплохо. Но это далеко не те цифры, на которые рассчитывали эксперты. Напомним, ранее глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал «несколько месяцев дефляции», то есть цены должны были снижаться.

Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина также заявляла: чтобы реализовались прогнозы Нацбанка по инфляции по итогам полугодия, нужно, чтобы в июне цены выросли не более чем на 0,2%. Но реальный результат прошлого месяца — плюс 0,8%.

Несмотря на то, что на рынок уже поступает продукция нового урожая, за прошлый месяц еда подорожала на 1,3%, а в годовом измерении — на 23,2%.

Одним из лидеров подорожания стало мясо, при том, что ранее цены на него росли крайне медленно — по словам Пендзина, их сдерживала низкая покупательская способность украинцев.

Продолжается галопирующий рост цен и на фрукты — плюс 13,5% за месяц и 51,7% за год. А вот яйца и овощи, которые в прошлые месяцы дорожали, в июне, наоборот, упали в цене — минус 1,1% и 8,1% соответственно.

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания, поэтому имеет возможность сравнить, насколько реальная ситуация в магазинах соответствует данным официальной статистики.

Разбирались, что происходит с ценами, и почему, вопреки прогнозам, украинцы пока не дождались «дешевого лета».

Борщевой набор и не только: какие продукты подешевели в июне

Продукты по-прежнему дорожают быстрее, чем остальные товары. Но перечень продуктов, которые разгоняют инфляцию, изменился.

Если с начала года стремительно дорожали хлеб и хлебобулочные изделия (как минимум на 1% ежемесячно), то в июне ценники на них выросли всего на 0,2%. Макаронные изделия и вовсе подешевели на 0,7%.

Ранее пекари связывали постоянную переоценку хлеба со сложной ситуацией в отрасли. В частности, стремительно дорожала мука, а также увеличивались расходы предприятий на логистику и зарплаты. Значит ли июньское замедление роста цен, что кризис уже позади?

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал «Минфину», что о стабилизации речь пока не идет. Более того, ситуация на многих хлебозаводах только ухудшается. Секрет достаточно небольшого повышения цен в июне оказался простым. «Сетевые магазины просто не принимают переоценку», — пояснил Дученко.

То есть пекарям на этот раз не удалось договорится с ритейлом о повышении ценников на хлеб до тех отметок, которые они считают экономически обоснованными.

Поэтому, замедление роста цен на хлеб может оказаться временным, и в последующие месяцы этот продукт может дорожать даже более активно, чем ранее.

«Скидки» в июне были и на яйца — за прошлый месяц они подешевели на 1,1%, хотя до этого активно дорожали. Но даже несмотря на проседание цены, в годовом измерении этот продукт подорожал на рекордные 59,2%.

Снижение цен на яйца было прогнозируемым. С начала июня для Украины закончились торговые преференции на европейском рынке, куда наши производители экспортировали большие объемы яиц. Поэтому недопоставленные в Европу объемы «оседают» на внутреннем рынке, что давит на цены.

Сбавила темпы подорожания и молочка. По данным Госстата, сыр и творог в июне не поменялись в цене, по сравнению с маем. А молоко даже подешевело на 0,7%.

Ассоциация производителей молока дает такую статистику. За июнь пастеризованное молоко жирностью 2,6% в пленке упало в цене на 2% — до 45,65 гривен за литр, творог жирностью 9% — на 3% (до 279,8 гривен за килограмм), сыр «Украинский» — на 0,3% (до 578,09 гривен за килограмм).

Но, как отметил глава профильной ассоциации Георгий Кухалейшвили, цены на многие молочные продукты остались без изменений, или даже выросли в среднем на 2,9%.

Подорожало, в частности, сливочное масло — некоторые производители прибавили к ценнику 13%, хотя в среднем по этой категории рост ценника за месяц составил 1,9% — до 584,82 гривен за килограмм. Кухалейшвили объясняет этот тренд высокими ценами на масло на мировом рынке (куда его активно экспортируют наши производители). К примеру, в ЕС цена на масло в июне держалась на уровне 7 200−7 400 евро за тонну — это рекорд с 2017—2018 годов.

Лидером снижения цены в июне стали овощи — за месяц они подешевели на 8,1% (хотя и остаются на 24,2% дороже, чем летом прошлого года).

Причина — рост предложения овощей нового урожая. Несмотря на неблагоприятные погодные условия (в некоторых регионах из-за весенних заморозков фермерам пришлось даже пересевать овощи), дефицита нет. Поэтому, к примеру, овощи борщевого набора продолжают терять в цене.

Как отмечают аналитики профильной платформы EastFruit, дешевеет практически вся борщевая группа, за исключением разве что моркови. К примеру, если по состоянию на 13 июня ранний картофель продавался по 15−40 гривен за килограмм, то уже 20 июня — по 10−20 гривен.

Ценники на раннюю белокочанную капусту упали с 18−22 гривен до 10−20 гривен за килограмм на опте, на репчатый лук — с 23 до 15 гривен, на сладкий перец — со 160−190 гривен до 90−120 гривен, на кабачки — с 20−28 гривен до 10−15 гривен и т. д.

Мясо и фрукты накручивают продуктовую инфляцию

В июне главными «виновниками» подорожания продуктовой корзины стали мясо и мясные продукты (плюс 3,3%), и фрукты (плюс 13,5%).

Интересно, что мясо стало стремительно прибавлять в цене с апреля. Тогда эксперты связали этот факт с ранним потеплением и началом «сезона шашлыков».

Но ценовая гонка не утихает до сих пор. За прошлый месяц мясная продукция подорожала еще на 3,3%, хотя ранее, по словам Пендзина, мясо в Украине всегда дорожало в последнюю очередь и незначительно (не более 1−1,5% в месяц).

Переписывать ценники более радикально производители не решались, опасаясь, что их продукцию попросту перестанут покупать. «Мясо в Украине, за исключением разве что самой дешевой курятины, считается „деликатесом“. Свинину и говядину у нас в стране потребляют ниже рекомендованных норм рационального питания. Поэтому, как только растет цена, тут же падают продажи», — пояснял Пендзин.

Сейчас у производителей, по их словам, уже просто не остается выхода. Из-за резкого повышения цен на комбикорма и энергоносители существенно увеличилась себестоимость продукции. И отдавать ее себе в убыток никто не намерен. По данным Ассоциации «Свиноводы Украины», если в начале года средний ценник на рынке живца составлял 65 гривен за килограмм, то сейчас — больше 90 гривен.

При этом, как констатируют в Ассоциации «Свиноводы Украины», «мясопереработчики не ждут всплесков потребительской активности», есть немало возвратов нереализованной продукции из торговых сетей.

Что касается фруктов, то их дальнейшее подорожание происходит по нескольким причинам.

Во-первых, растут цены на яблоки прошлогоднего урожая. Из-за проблем с качественными хранилищами в продаже остается все меньше кондиционной продукции. Поэтому верхняя ценовая планка на товарные яблоки достигла рекордной отметки в 100 гривен за килограмм. Для сравнения: бананы, которые в рационе среднестатистического украинца считаются основными «заменителями» яблок, стоят дешевле — 74−78 гривен за килограмм. Правда, менее качественные яблоки можно найти по цене от 40−50 гривен за кило, но такие фрукты пониженной кондиции готовы покупать далеко не все.

Во-вторых, импортные фрукты также дорожают, поскольку растет курс евро и доллара.

В-третьих, ягоды и фрукты нового урожая, которые поступают на рынок, тоже впечатляют высокими ценами. К примеру, черешня стоит 120−150 гривен на опте, хотя ее сезон уже подходит к концу. В прошлом году на эту дату ягоду уже можно было купить по 70−100 гривен в рознице.

Абрикосы предлагают по 100−125 гривен на опте, черную смородину — по 220−250 гривен, красную смородину — по 300−350 гривен, а малину — по 400−450 гривен за килограмм. Это заметно дороже, чем в прошлом году.

Дороговизна объясняется неблагоприятными погодными условиями — начиная от весенних заморозков и заканчивая холодным дождевым июнем. Некоторые фермеры констатируют потерю урожая, к примеру, клубники, на треть и более — ягоды просто не успели поспеть и сгнили на плантациях.

При этом, по данным аналитиков EastFruit, проблемы с закупкой сырья уже спровоцировали и подорожание замороженной малины. В начале июля производители повысили цены в среднем на 55%, что грозит ухудшить экспортные перспективы наших компаний.

Мониторинг «Минфина»: плюс 10,3% к ценнику за месяц

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания в рознице. Поэтому может сравнить, как меняется стоимость продуктовой корзины в реальности, и насколько это соответствует цифрам официальной статистики.

При расчете среднего бюджета на еду «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, с учетом норм рационального питания.

В него входят:

молоко — 10 литров;

хлеб — 10 буханок;

рис — 1,5 килограмма;

творог — 1 килограмм;

мясо — 6 килограмм;

фрукты — 6 килограмм;

овощи — 8 килограмм;

яйца — 20 штук.

По итогам января 2025 года, такой набор стоил немногим более 3 тысяч гривен, в феврале — около 3,3 тысяч, марте — порядка 3,7 тысяч, в апреле — 3,4 тысячи, а в мае — 3 456,9 гривен.

В июне расклад по ценам был такой:

10 литров молока жирностью 2,6%— 607,4 гривен;

10 буханок хлеба — 494,9 гривен;

1,5 килограмма риса — 87,75 гривен;

килограмм творога — 311,4 гривен;

6 килограмм мяса (курятины) — 1 339,02 гривен;

6 килограмм фруктов (яблок) — 448,68 гривен;

8 килограмм овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука) — 389,34 гривны;

20 яиц — 135,8 гривен.

Итого — 3 814,29 гривен, или на 357,39 гривен дороже, чем в мае.

Таким образом, за месяц стандартная продуктовая корзина «Минфина» выросла в цене на 10,3%, хотя официальная статистика показала рост на 1,3%.

В прошлом месяце в магазинах, которые попали в мониторинг «Минфина», не наблюдалось скидок на молоко, оно даже подорожало, хоть и незначительно. А вот творог немного упал в цене.

Яблоки подскочили в цене больше всего — в мае за 6 килограммов нужно было отдать около 291 гривны, в июне — уже почти 449 гривен.

Не заметил «Минфин» и распродажи овощей. В мае стандартные набор из картофеля, моркови, капусты, свеклы и лука стоил меньше 338 гривен, а, по итогам июня, — уже около 390 гривен.

Что будет с ценами дальше

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что традиционно июнь не входит в «дефляционные месяцы», так как поставки продукции нового урожая на рынок только начинаются.

«В прошлом месяце на инфляцию еще влияли негативные повышающие факторы, в частности, низкие запасы прошлогодних урожаев, активный импорт импортных продуктов, в частности, фруктов и ягод, плюс — дорожало топливо на фоне скачка нефтяных котировок, и рос курс евро. Все это привело к тому, что замедление инфляции на практике оказалось не таким значительным, как все ждали.

Но уже в июле-августе мы можем выйти на показатели инфляции порядка нуля, или же дефляцию. Евро уже практически достиг потолка, и потенциал дальнейшего роста курса фактически исчерпан. По топливу к августу ожидаем снижения цен на фоне стабилизации нефти.

Кроме того, на рынок хлынет продукция нового урожая, и, даже если он будет хуже прошлогоднего, переоценка станет происходить уже в течение года, а не летом. Кроме того, на внутренний рынок усилится давление «лишней» продукции, которая не попадет в ЕС после отмены товарного безвиза", — перечисляет факторы, которые должны способствовать удешевлению еды, Андрей Шевчишин.

Также он добавил, что у украинцев попросту «заканчиваются ресурсы», и они уже не могут покупать такие дорогие продукты.

«Это как в популярном мэме: «хочу взять кредит на черешню. Нет, вы еще по кредиту за клубнику не рассчитались. Средний чек на продуктовую корзину очень сильно вырос, и это просто не позволяет поддерживать спрос на продуктовом рынке», — подытожил Шевчишин.