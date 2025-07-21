НБУ предупредил три страховые компании о недостаточности капитала

Национальный банк Украины применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к трем страховым компаниям: «ВЕЛЕС», «НАДІЙНА» и «РЕСПЕКТ». Главной причиной стало то, что размер уставного капитала этих страховщиков не соответствовал минимальным требованиям законодательства. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщила пресс-служба НБУ .

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Решение было принято Комитетом по надзору за рынками небанковских финансовых услуг 17 июля.

Согласно сообщению, основная претензия ко всем трем компаниям — несоответствие размера их уставного капитала требованиям, установленным в Законе Украины «О страховании».

Кроме того, к СК «ВЕЛЕС» была выдвинута дополнительная претензия о несоответствии деловой репутации самой компании и ее владельцев существенного участия требованиям законодательства.

Регулятор обязал страховщиков устранить выявленные нарушения в срок до 15 декабря 2025 года.

Ранее НБУ оштрафовал страховую компанию «ИНГО» на 1,8 млн грн за нарушение прав потребителей и забрал лицензию у страховой компании Кредо за непрозрачную структуру собственности компании.

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