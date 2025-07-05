BlackRock свернул поиск инвесторов для фонда восстановления Украины — Bloomberg

Американская инвесткомпания BlackRock прекратила переговоры с потенциальными инвесторами по многомиллиардному фонду восстановления Украины. Это произошло после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, что повлекло за собой охлаждение позиции Вашингтона в отношении Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам источников, знакомых с ситуацией, фонд планировали презентовать на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10−11 июля, где ожидается участие премьер-министра Италии Джорджи Мэлони и президента Украины Владимира Зеленского.

Поддержку фонду уже готовили государственные учреждения Германии, Италии и Польши. Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности будущего Украины.

Что известно о фонде

Идею фонда озвучивал еще в прошлом году вицеголова BlackRock Филипп Гильдебранд. По его словам, совместные усилия государств, банков развития, доноров и частных инвесторов могли бы привлечь как минимум $15 млрд для восстановления Украины.

Ожидалось, что государственные источники внесут $500 млн, а частный сектор — до $2 млрд. Общие потребности Украины в восстановлении после российского вторжения Всемирный банк оценивал более чем в $500 млрд.

США — вне игры

Еще в декабре США не были среди доноров фонда, и ситуация только усугубилась после победы Трампа. В своей предвыборной кампании он обещал немедленно завершить войну и организовать переговоры между Зеленским и Путиным.

С начала каденции Трамп несколько раз менял риторику, намекая на сворачивание военной помощи Украине, что вызвало опасения среди западных партнеров.

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Франция ищет альтернативу

Вместо инициативы BlackRock, Франция работает над созданием альтернативного фонда, однако источники Bloomberg отмечают, что без поддержки США реализовать такой проект будет сложно.

В самой BlackRock подтвердили, что завершили безвозмездную консультационную работу над фондом в 2024 году и сейчас нет ни одного активного мандата от правительства Украины.

«Наши решения определяются исключительно разговорами с клиентами», — подчеркнул представитель компании.

Напомним

«Минфин» писал, что крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock зафиксировала рекордный приток клиентских средств по итогам прошлого года — $641 млрд.