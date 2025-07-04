Мало денег, много требований: какие ошибки допускают компании при поиске работников

Когда компания месяцами не может закрыть вакансию, дело не в том, что «люди плохие или их нет», а в том, что что-то не работает в самом поиске работников. Какие именно могут быть ошибки, в колонке для delo.ua рассказала владелец консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Прочитаем объявления о поиске сотрудников

«Молодая динамичная компания ищет…», «У нас в офисе есть кофе и печенье», или еще «Мы объявляем конкурс на должность… Требуется 10 лет опыта, 2 диплома, знание 2-х иностранных языков. Предлагаем офис с компьютером».

Если ваше объявление выглядит шаблонно, типично и не рассказывает ни о компании, ни о самой работе, кто захочет у вас работать?

Добавьте особенности, но не переборщите с креативом. Достаточно честно написать, какая работа ждет человека, и почему вы работаете в этой области. Добавьте фото офиса и коллектива, опишите корпоративную культуру, поделитесь вашими ценностями, которые собрали эту команду. Будьте теми, кто готов менять мир. Даже если вы просто предоставляете услуги перевозки, или продаете стройматериалы.

Критически посмотрите на ваши требования

Каждое требование сокращает количество возможных кандидатов. Многие годы нас учили рисовать «портрет идеального кандидата», которого нет. Посмотрите критически, все ли требования являются жизненно необходимыми? Можно ли сократить их список и привлекать людей, которые отвечают вашим ожиданиям на 60%? А на 40%? Не каждая должность требует брать такого профессионала, который «сможет вам сказать, как нужно работать», потому что это иногда только мешает.

Рассматриваете резюме кандидатов в возрасте до 40 лет и без детей?

Развитие медицины и научный прогресс добавили человечеству 20−30 лет активной жизни. Становится ли человек в 50 лет непригодным к работе? Мой 20-летний опыт рекрутинга доказывает, что с возрастом человек становится более уравновешенным, не допускает столько ошибок, умеет делать хорошо с первого раза и готов так же энергично вкладываться в общее дело. Выбирайте кандидатов не по паспорту, а по уровню знаний, современному взгляду на работу и способных поддерживать свое здоровье. Стройте культуру многообразия поколений — это обогащает компанию, уровень коммуникаций и, как правило, достигнуты результаты.

Можете ли вы обеспечить необходимую заработную плату

Часто основная причина незакрытых вакансий кроется в несоответствии ожиданий требованиям и предложению по зарплате. Не бывает такого, чтобы самая современная техника стоила, как дешевое б/у оборудование. А почему-то от людей все еще ожидается, что кандидат согласится на зарплату ниже рынка или ниже его стоимости. Если не можете сегодня купить последний iPhone, выбирайте другой вариант в вашем бюджете.

Провели интервью с кандидатом и взяли паузу «на подумать»

А кандидат на следующий день уже не отвечает на звонок и техническую задачу делать не хочет. Ибо не забывайте, что не только вы провели интервью. У активного кандидата от 5 до 16 звонков в день и половина из них может завершиться назначенным интервью. И кто сегодня будет первым, тот и закроет вакансию.

Провели 4 этапа собеседования, а теперь хотим посмотреть других кандидатов

Вы долго думаете. Очень долго. Не любая должность требует привлекать к отбору полкомпании, проверять на полиграфе и утверждать у генерального директора. В современных условиях кандидаты сравнивают свой опыт поиска работы, делятся им и быстро находят «редфлаг» в процессах отбора. Вы теряете не только долгожданного специалиста, но и будущих 20−30 потенциальных, которые прочитали такую жалобу от соискателя.

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Никакой информации о компании и отзывов

Если компания неинтересная, у нее негативная репутация на рынке, она не работает с брендом работодателя, то не стоит ожидать, что к вам будут очереди из соискателей. Сегодня у каждого человека достаточно возможностей, чтобы проверить работодателя и решить еще до собеседования, стоит ли на него идти. Работайте с собственными страницами в соцсетях, добавляйте информацию на сайт и привлекайте своих сотрудников становиться амбассадорами компании: люди слушают других людей, и захотят работать там, откуда раздаются довольные голоса.