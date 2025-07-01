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1 июля 2025, 13:48 Читати українською

Маяки МВФ: что от Украины требует Фонд за получение кредитов

27 июня правление МВФ одобрило для Украины восьмой пересмотр программы. В целом это документ на 200 страниц, в котором, в частности, прописаны маяки — требования к нашему государству и сроки, в которые они должны быть выполнены. Чего же хочет МВФ и как продвигается работа над этими задачами, рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

27 июня правление МВФ одобрило для Украины восьмой пересмотр программы.

Какие требования перенесены

За три месяца между 7-м и 8-м пересмотрами программы Украина должна была выполнить четыре маяка и один prior action (первоочередной шаг) — ввести в действие закон о повышении акцизов.

Prior action тогда быстро сделали. Ну, и еще подали план профанации дальнейшей реформы таможни.

А вот из четырех маяков выполнили только один — зарегистрировали законопроект о налоговой отчетности для цифровых платформ.

Плюс, на опережение закрыли долг по публикации результатов аудита НАБУ. В прошлый раз дедлайн перенесли на конец июля.

Еще правительство обещает успеть подать Бюджетную декларацию до 30 июня.

Назначение главы таможни перенесено с июня на декабрь 2025 года. Правда, комиссию должны до конца лета сформировать.

Аудит работы руководства Нацкомиссии по ценным бумагам (НКЦБФР) перенесли на август 2025 года.

Также сроки перенесли еще по двум маякам, которые и так были запланированы на более поздние сроки.

Регистрация законопроекта об управлении рисками критически важных третьих сторон в финансовом секторе перенесли почти на год — с сентября 2025 на июнь 2026. По этому пункту сроки уже переносили в прошлый раз.

Аудит регулятора рынка энергетики (НКРЭКУ) перенесли с октября на декабрь 2025 года.

Четыре новых маяка добавились

До конца августа Стратегический совет по инвестициям должен утвердить ежегодный план стратегических проектов.

До конца октября Нацбанк и НКЦБФР подготовят дорожную карту реформ финансовой инфраструктуры. Она будет включать в себя развитие соглашений частного и государственно-частного партнерства, внедрение новых рыночных инструментов (секьюритизация, ипотечные облигации, синдицированные кредиты и т. п.), а также реформы существующих инвестиционных и кредитных инструментов.

До конца этого года также должны быть введены европейские и международные стандарты оценки недвижимости. В Верховную Раду уже внесли законопроект.

До конца марта следующего 2026 года будут готовить для последующей регистрации законодательные изменения секьюритизации и ипотечных облигаций.

Остальные маяки остались без изменений

До конца июля:

  • Назначить нового руководителя БЭБ;
  • Принять правки Лозового и дать разрешение САП на запросы на экстрадицию.

К концу августа:

  • Правительство должно изменить процесс назначения членов наблюдательных советов госпредприятий.

До конца сентября:

  • Минфину, ГНС и ГТС разработать план реализации IТ-стратегии.

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До конца декабря:

  • Должны принять отраслевые стратегии государственных инвестиций.

Короче, ничего меганового или страшного. Налоги увеличивать не требуют.

Автор:
Железняк Ярослав
первый замглавы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР Железняк Ярослав
Верховная Рада
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bosyak
bosyak
1 июля 2025, 14:45
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Дивна оцінка від депутата. Одне «сек'юритизація, іпотечні облігації, синдиковані кредити тощо» варте всієї програми мвф. Бо це запуск фондового ринку, а це в свою чергу потягне перегляд підходу до власності і феміди.
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