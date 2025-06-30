Кабмин хочет увеличить расходы бюджета почти на 450 млрд. грн.: на что их потратят

Расходы увеличиваются на 449,8 млрд грн: куда пойдут эти средства

Неполный список:

+412,4 млрд грн — оборона (из них +215,9 млрд грн — на закупку оружия и техники),

+18,1 млрд грн — увеличение резервного фонда,

+4,6 млрд грн — финансирование питания учащихся начальных классов во всех областях и 5−11 классов на прифронтовых территориях,

+3,4 млрд грн — новая программа Минцифры для закупки техники и оборудования, тестирующих перспективные defense tech-решения,

+3,1 млрд грн — закупка лекарственных средств для лечения на средства государства онкологических заболеваний, вирусных гепатитов, редких орфаных заболеваний, гемофилии и т. д.

+2,77 млрд грн — для увеличения уставного капитала Фонда развития инноваций (тоже Минцифры),

+1,5 млрд грн — субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей (кстати, один из таких скоро откроется в Черкассах),

+1,16 млрд грн — поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке),

+0,8 млрд грн — продолжение создания Национального военного мемориального кладбища,

+0,65 млрд грн — Минюсту на оплату труда в пенитенциарной системе.

Откуда возьмут дополнительные доходы

Сбалансировали преимущественно ОВГЗ и перевыполнение доходов:

184,9 млрд грн - увеличение привлечения средств от размещения ОВГЗ,

147,5 млрд грн — перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет об НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров плюс НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось),

65,1 млрд грн — уменьшение расходов на погашение ОВГЗ,

46,7 млрд грн — уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) за счет курса валют и реструктуризаций,

3 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение гарантированных государством долгов,

2,6 млрд грн — сокращение других расходов. Важно здесь — сокращение на 900 млн грн по программе помощник ветерана из-за изменения подходов к поддержке ветеранов. Остальные сокращения — из каждого дома по нитке.

Также с 1 августа 2025 года предлагается передавать на закупку военной техники Минобороны средства от платы за лицензии игорного бизнеса и лотерей (ранее они шли на программы МОН, Минздрава и Минмолодежьспорта), и треть средств «военного НДФЛ», которые ранее шли Госспецсвязи. Эти деньги уже учтены в 412,4 млрд грн, просто зафиксировали в тексте.

Кроме того, предлагается разрешить местным бюджетам использовать остатки средств от дополнительной дотации из государственного бюджета на закупку школьных автобусов и обустройство укрытий в школах.

Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет в ближайшие две недели.