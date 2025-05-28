Китайские производители электрокаров начали ценовую войну ради захвата рынка

Акции BYD и других китайских автопроизводителей подешевели после того, как лидер в производстве электромобилей сделал очередной шаг в затянувшемся ценовом противостоянии. О том, как китайские компании борются за долю рынка, пишет Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Акции компании из Шэньчжэня, зарегистрированной в Гонконге, упали почти на 9%, в то время как акции ее конкурентов — Geely, Li Auto и Xpeng — потеряли 7%, 5% и 4% соответственно.

BYD объявила о новом снижении цен на более чем 20 моделей в минувшие выходные. В результате самая дешевая модель — хэтчбек Seagull с полностью электрическим двигателем — стала стоить 55,8 тыс. юаней ($7,77 тыс.), согласно рекламным материалам компании.

Самая значительная скидка — 34% — была предоставлена гибридному седану Seal 07 с подключаемым модулем. Его первоначальная цена составляла 155,8 тыс. юаней ($21,6 тыс.), а скидка — 53 тыс. юаней ($7,35 тыс.).

Ожидается, что кампания «фиксированных цен», которая продлится до конца июня, поможет увеличить поставки BYD во втором квартале на 20−30%, по сравнению с предыдущим кварталом, считают аналитики Citi.

«BYD может получить чистую прибыль в размере 9 тыс. юаней ($1,25 тыс.) с каждого автомобиля во втором квартале», — говорится в исследовании.

Эта оценка ниже прогнозируемой чистой прибыли на единицу продукции в размере 10 тыс. юаней, которую руководство BYD озвучило аналитикам в прошлом месяце. Инвесторы восприняли это, как попытку BYD защитить свою доминирующую позицию на рынке, но за счет снижения прибыли. В то же время более мелкие участники с более слабыми финансовыми показателями могут столкнуться с двойным ударом — потерей как прибыли, так и доли рынка.

Вслед за BYD государственная компания Changan предложила скидку около 15% на свой внедорожник S07 под суббрендом Deepal. Компания Leapmotor, поддерживаемая Stellantis, в минувшие выходные представила аналогичные «фиксированные цены» на свои автомобили C16 и C11, которые снизились на 28 и 30% соответственно.

«BYD обладает значительным влиянием на ценообразование на рынке, поэтому каждое снижение цен побуждает другие автомобильные бренды следовать этому примеру, что ещё больше усиливает конкуренцию на рынке», — отметил Ли Яньвэй, член Китайской ассоциации автомобильных дилеров.

Жесткая ценовая конкуренция на крупнейшем автомобильном рынке мира негативно повлияла на доходы компаний и ускорила консолидацию отрасли за последние два года. На прошлой неделе Комиссия по развитию Китая, главное национальное агентство по экономическому планированию, выразила обеспокоенность по поводу «гонки на выживание».

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«Некоторые компании… применяют стратегию сверхнизких цен — они продают продукцию даже ниже себестоимости», — заявил представитель агентства Ли Чао на пресс-конференции. «Такая практика выходит за рамки рыночной конкуренции, искажает рыночные механизмы и подрывает честную конкуренцию, что требует принятия мер».