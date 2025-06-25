Освобождение импорта электромобилей от НДС: В Раду подали еще один законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13351−1 , который является альтернативным проекту № 13351 по освобождению импорта электромобилей от НДС.

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Предлагающий законопроект

В документе говорится об освобождении от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставкам на таможенной территории транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Законопроект предлагает привязать срок действия льгот к периоду военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены, тогда как основным законопроектом № 13351 предложено продлить срок действия льготного режима только на один календарный год — до 1 января 2027 года.

Напомним