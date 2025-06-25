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25 июня 2025, 15:11 Читати українською

Освобождение импорта электромобилей от НДС: В Раду подали еще один законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13351−1, который является альтернативным проекту № 13351 по освобождению импорта электромобилей от НДС.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13351−1, который является альтернативным проекту № 13351 по освобождению импорта электромобилей от НДС.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПредлагающий законопроектВ документе говорится об освобождении от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставкам на таможенной территории транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предлагающий законопроект

В документе говорится об освобождении от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставкам на таможенной территории транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Законопроект предлагает привязать срок действия льгот к периоду военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены, тогда как основным законопроектом № 13351 предложено продлить срок действия льготного режима только на один календарный год — до 1 января 2027 года.

Напомним

  • 6 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект № 13351 с аналогичным названием, предусматривающий продление льгот (освобождение от НДС и ввозной пошлины) на ввоз в Украину и поставку электромобилей на один год — до 1 января 2027 года. Соавторами документа Дмитрий Разумков (внефракционный) и еще 9 народных депутатов (преимущественно фракции «Слуга народа»). В мае текущего года спрос на новые электрокары вырос на 93% по сравнению с тем же месяцем 2024 года — до 1257 ед., на подержанные — на 40% до более 4,7 тыс. ед., а за январь-май спрос на новые вырос на 5% к аналогичному периоду 2010 года. 30% до 20,6 тыс. ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
25 июня 2025, 17:22
#
Якщо ми хочемо зменшувати залежність від імпорту бензину та нафти як такої — то подовжувати дію треба ще як мінімум на пару років, поки ціна електромобілів не зрівняється з ДВЗ, як в Китаї. Війна сформувала величезний відкладений попит на електрокари у нас (через блекаути та загальне зниження ризиків), хоча навіть в таких умовах продажі ростуть непогано.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
25 июня 2025, 17:25
#
Так нужно не только ПДВ, а от всех пошлин освобождать, иначе конкурировать с ДВС в нашей стране очень сложно будет
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