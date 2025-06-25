В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13351−1, который является альтернативным проекту № 13351 по освобождению импорта электромобилей от НДС.
Освобождение импорта электромобилей от НДС: В Раду подали еще один законопроект
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Предлагающий законопроект
В документе говорится об освобождении от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставкам на таможенной территории транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.
Законопроект предлагает привязать срок действия льгот к периоду военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены, тогда как основным законопроектом № 13351 предложено продлить срок действия льготного режима только на один календарный год — до 1 января 2027 года.
Напомним
- 6 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект № 13351 с аналогичным названием, предусматривающий продление льгот (освобождение от НДС и ввозной пошлины) на ввоз в Украину и поставку электромобилей на один год — до 1 января 2027 года. Соавторами документа Дмитрий Разумков (внефракционный) и еще 9 народных депутатов (преимущественно фракции «Слуга народа»). В мае текущего года спрос на новые электрокары вырос на 93% по сравнению с тем же месяцем 2024 года — до 1257 ед., на подержанные — на 40% до более 4,7 тыс. ед., а за январь-май спрос на новые вырос на 5% к аналогичному периоду 2010 года. 30% до 20,6 тыс. ед.
Источник: Минфин
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