Большинство украинских оружейников задумываются о переводе части предприятий за границу. Почему их не устраивает ситуация внутри страны и как это можно изменить, в колонке для ЭП рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Почему украинские производители оружия переезжают за границу
В последнее время украинский оборонно-промышленный комплекс ассоциировался с прорывом: тысячи волонтеров и конструкторов, сотни новых компаний, технологии, произрастающие буквально на линии фронта. Условия были далеки от идеальных, но драйв, ощущение миссии и запрос ВСУ создавали мощную инерцию развития.
Теперь ситуация меняется. Несмотря на рост международного внимания к украинской defense tech-экосистеме, производители ищут юридическое и физическое присутствие за пределами страны. Регистрируют компании в Эстонии, переносят R&D в Литву, развертывают производства в Румынии, ищут партнерства в Великобритании.
В 2024 году объединение «Технологические силы Украины» опросило производителей вооружений по поводу намерений релокации за границу. 85% респондентов ответили, что задумываются о переводе части предприятий за пределы Украины или уже это сделали.
Это не просто бизнес оптимизация или попытка выйти на внешние рынки. Отток оборонных предприятий — это не одиночные кейсы, а тренд, который будет иметь последствия и для нашей экономики, и для национальной безопасности. Чтобы его остановить, недостаточно патриотических лозунгов, нужен честный разговор о внутренних барьерах, глобальной конкуренции за таланты и технологии, и то, почему Украина пока проигрывает эту борьбу.
Какие ключевые проблемы
Украинский совет оружейников видит три узких места, стимулирующих релокацию:
Безопасность производства: отсутствие четкой программы защиты объектов критической оборонной инфраструктуры, постоянная угроза обстрелов.
Регуляторная ловушка: сложность получения лицензий, дублирование процедур, чрезмерный контроль валютных операций.
Непредсказуемость: отсутствие долгосрочных контрактов со стороны государства, изменения правил игры без уведомления, ограниченный доступ к оборонному финансированию.
Что предлагают другие
Остальные страны создают конкурентные условия. Они понимают: украинские компании — это не только инвестиции, это boost (усиление) для собственного оборонного сектора:
Швеция: 8,4 млрд евро помощи, безопасное соглашение на десять лет, инвестиции в украинские дроны.
Финляндия: 2,5 млрд евро помощи, мощная общественная поддержка Украины, активное усиление собственного ОПК.
Эстония: 600 млн евро, поддержка санкций, прямая помощь ВМС.
Латвия: стабильная поддержка (0,25% ВВП), соучредитель коалиции дронов.
Великобритания: долгосрочные договоренности, военная поддержка, кооперация в производстве.
Помимо двусторонних инициатив, ЕС запускает масштабные программы, в которые включена Украина. Самая масштабная из них — SAFE (Strategic Autonomy and Forward Engagement). Это новый оборонный инструмент ЕС с бюджетом 150 млрд евро, финансирующий совместные закупки и расширение производства вооружений. Украинские компании могут участвовать в нем на равных условиях со странами-членами.
Отдельная программа EDIP (European Defence Industry Programme) предусматривает 1,5 млрд евро в поддержку украинского ОПК. Речь идет не только о грантах на совместное производство и закупках вооружений, но и о механизмах снижения инвестиционных рисков для европейских партнеров. Эта сумма может быть существенно увеличена, в частности, благодаря доходам от замороженных российских активов.
Переломим ли тенденцию
Этот тренд — не приговор. Если мы хотим удержать инновации, нужно действовать немедленно.
Защита производства: создать реальную систему противовоздушного прикрытия и relocate в безопасные регионы.
Упрощение регулирования: минимизировать бюрократию, ввести режим доверия, вместо контроля.
Налоговые стимулы: льготы на прибыль, экспорт, R&D.
Институциональная поддержка: создать аналог Agency for Defense Production Development с полномочиями поддержки, грантов и лицензирования.
Государственный заказ: длинные контракты, предоплаты, прогнозируемая нагрузка на производство.
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ОПК — это не просто часть экономики, это основа безопасности. Если мы не создадим в стране условия, как в Евросоюзе, то не стоит удивляться, что наши оружейники будут выбирать ЕС. Тренд на релокацию — важный звоночек, но еще не поздно взять трубку.
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