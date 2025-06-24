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24 июня 2025, 14:26 Читати українською

Украина выходит в лидеры по производству дронов: почему их не хватает на передовой

Военные эксперты уверены: высокотехнологичная операция «Паутина», проведенная СБУ в глубоком тылу врага, будет включена в учебники военной истории. Однако военные говорят о критической нехватке FPV-дронов на передовой. Это серьезная проблема, ведь дроны обеспечивают до 80% урона вражеских целей и сдерживают наступление российской пехоты. Есть ли на самом деле такая проблема и каковы пути ее решения, разбирался «Минфин».

Многие эксперты и военные подтверждают критическую нехватку FPV-дронов на передовой.

Украина выигрывает войну стартапов

Беспилотники быстро стали критически важным компонентом современной войны, выполняя множество задач: наблюдение, логистическая поддержка, установление мин и нанесение смертельных ударов по солдатам, танкам, объектам инфраструктуры и кораблям противника, пишет Джон Торнхилл, редактор отдела инноваций в Financial Times.

В частности, по данным главнокомандующего ВСУ, генерала Александра Сырского, в 2025 году благодаря дальнобойным ударам по промышленному комплексу врага украинские защитники нанесли оккупантам совокупный ущерб на сумму свыше $10 млрд. Речь идет о боевой работе, которую силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны провели в течение января-мая. Соотношение между украинскими расходами на такие операции и последствиями для захватчиков составляет примерно 1 к 15, что, по мнению главнокомандующего, «является доказательством эффективности такого инструмента сдерживания как экономических, так и военных способностей рф».

Наша страна смогла быстро масштабировать свои производственные мощности как для разведывательных, так и для ударных дронов. По данным военного советника Министерства цифровой трансформации Георгия Цхакая, которые приводит Джон Торнхилл, с 2022 года количество украинских производителей беспилотников выросло с четырех до более 500 с мощностью производства 5 млн единиц в год. «При достаточном финансировании эта цифра может вырасти до 10 миллионов», — считает Цхакая.

«Дроны разных типов стремительно развиваются технологически, а подразделения, занимающиеся их боевым применением, соответственно, — и технологически, и тактически», — пишет главный сержант взвода беспилотников Александр Солонько.

Украинские FPV-дроны быстро эволюционировали, включая расширенные возможности дальности (Backfire), возможности ночного видения (Булава) и критически важные волоконно-оптические системы управления для обеспечения оперативной эффективности в условиях плотной радиоэлектронной борьбы.

Украина активно занималась разработкой дронов с машинным зрением. Заметным достижением стало первое использование нового управляемого ИИ «материнского дрона» (GOGOL-M) на передовой линии в конце мая 2025 года.

Также наши изобретатели разработали гибрид дрона и крылатой ракеты, способного развивать скорость до 700 километров в час, а стоит такой дрон менее $200 тыс., что значительно меньше, чем ракеты. Этот проект был назван «Пекло».

Что делает рф

Противник также не стоит на месте: россия активно развивает собственные беспилотные системы. Например, оккупанты также начали использовать дроны с искусственным интеллектом.

Во время одной из атак на Киев россияне, вероятно, впервые применили новый реактивный дрон — среди обломков нашли двигатель и компоненты, похожие на иранские Shahed-136. Эксперты предполагают, что это модифицированный Shahed-238, или российский аналог, созданный по иранской технологии.

По данным ГУР, производство беспилотников в россии выросло в пять раз: сейчас страна-агрессор выпускает 2,7 тыс. шахедов в месяц, тогда как в августе 2024-го этот показатель составлял всего 500 единиц.

Кроме того, как указывает Джон Торнхилл, россия имеет большую промышленную базу, легкий доступ к китайским комплектующим и значительные возможности в сфере радиоэлектронной борьбы, что позволяет эффективно глушить дроны противника.

Ситуация с дронами на передовой: нашим военным не хватает техники

На фоне российского наращивания производства в Украине наблюдается кризис в обеспечении беспилотниками. Это подтверждают производители БПЛА.

«2024 год дал возможность многим компаниям увеличить свои производственные мощности в разы, но в этом году мы видим, что количество заказов от государства уменьшилось, что может привести к сокращению производства», — рассказали «Минфину» в компании DEVIRO, специализирующейся на разработке БПЛА и программного обеспечения для них.

Представители компании связывают это с нехваткой финансирования, и отмечают, что снижение госзаказов видят не только они, но и другие производители дронов.

Все это выливается в нехватку такой техники на фронте. Например, командир 3-й штурмовой бригады Андрей Белецкий в мае заявил, что за три месяца подразделение не получало ни одного беспилотника. После этого ситуация улучшилась, но системная проблема остается.

В ВСУ работает около 500 подразделений БПЛА. По стандартной модели 30/30/30, они получают лишь треть дронов от Минобороны, остальные — за счет собственных закупок или от волонтеров. Этой весной государство сократило поставки, хотя ежемесячная потребность одного подразделения достигает 2 200−2 500 дронов. Особенно остро стоит проблема нехватки оптико-волоконных дронов и боеприпасов.

Кроме этого, к поставке самих дронов добавляется другой вопрос — обеспечение подразделений сопутствующим оборудованием. В настоящее время армия испытывает недостаток таких поставок. Из-за этого подразделениям приходится собирать дроны из доступных запчастей самостоятельно.

Есть подразделения, имеющие масштабные мастерские, которые могут самостоятельно работать и над разными комплексными передовыми решениями, но развитие это неравномерное.

Существует еще одна проблема — новые дроны, поставляемые государством или волонтерами, приходится перерабатывать.

«В целом все поступающие к нам FPV нуждаются в адаптации. Прежде всего, что мы делаем с полученными дронами — это перепрограммирование и, соответственно, переоборудование антенн под нужные нам частоты», — рассказал «Минфину» военный с линии фронта.

Конечно, есть производители, которые поставляют уже более адаптированные решения. Однако даже на дронах с адаптированными частотами все равно почти невозможно летать «с коробки», объясняет он. Такие аппараты также приходится переделывать.

Мария Берлинская, руководитель Центра поддержки аэроразведки, считает, что проблема возникла из-за реорганизации Агентства оборонных закупок.

«То, что сейчас не хватает FPV-дронов, они не поставляются со стороны государства — это результат реорганизации внутри Агентства», — говорит она.

Источник BBC Украина среди производителей подтверждает, что по состоянию на май Агентство законтрактовало лишь 20% их производственных мощностей. Причины — нехватка средств и стремление закупать более дешевые, но не всегда качественные дроны.

Официально власти заявляют о наращивании производства дронов — до 10 млн в год. В DronеUA сообщают, что в прошлом году украинские производители произвели около 5 млн беспилотников, из которых государство закупило только треть.

«В этом году в публичной коммуникации мы видим заявления о закупке более 5 млн дронов, что означает, что экосистема должна произвести не менее 10−15 млн», — сказал Минфину соучредитель DronеUA Валерий Яковенко.

Он также сообщил, что сейчас происходит некоторое увеличение госзакупок — как централизованных, так и по запросам отдельных подразделений.

Помогут ли налоговые стимулы

Одним из вариантов решения проблемы государство видит налоговые стимулы. Недавно Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий пошлину на оптоволокно для дронов и НДС на товары для обороны.

Однако производители говорят, что это никак не повлияет на объемы производства. Валерий Яковенко также отметил, что отмена налогов — это лишь краткосрочный стимул.

«Более важно стимулирование производства компонентов украинскими бизнесами. В этом случае, снятие налогообложения может даже навредить, поскольку материалы для собственного производства облагаются по максимуму», — считает он.

Поэтому проблема нехватки дронов на фронте остается острой, и государство пока не может ее решить, поэтому производители ищут решение самостоятельно.

Если у государства не хватает средств на закупку дронов, здесь могут помочь западные партнеры.

«Мы надеемся, что в ближайшее время украинские компании получат такие заказы. Наши западные партнеры проявляют интерес и надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему», — сообщили «Минфину» в компании DEVIRO.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
24 июня 2025, 15:27
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«Україна виходить у лідери з виробництва дронів: чому їх не вистачає на передовій»

Щоб зрозуміти реальну відповідь на це питання, потрібно зайти на тендерний майданчик prozzoro і написати в пошуку:
— капітальний ремонт
— озеленення
— грунтосіш
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