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19 июня 2025, 8:52 Читати українською

В Citi прогнозируют обвал цен на золото до $2500 за унцию в 2026 году

Аналитики Citi прогнозируют, что ко второй половине 2026 года цена на золото опустится до уровня $2500−2700 за унцию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический отчет группы.

Аналитики Citi прогнозируют, что ко второй половине 2026 года цена на золото опустится до уровня $2500−2700 за унцию.
Фото: depositphotos

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Прогноз экспертов

По мнению экспертов, цены на золото могут упасть из-за ослабления инвестиционного спроса, улучшения перспектив мирового экономического роста и снижения ставок ФРС США.

Снижение инвестиционного спроса на золото с четвертого квартала 2025 года может быть вызвано даже небольшим улучшением уверенности в глобальном росте по мере вступления в силу стимулирующей бюджетной политики США и смягчения торговой политики Трампа, считают аналитики Citi.

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«Мы видим большие возможности для ФРС перейти от ограничительной политики к нейтральной», — добавили они.

Сценарии

В базовом сценарии компании, вероятность которого оценивается в 60%, ожидается, что в следующем квартале цены на золото консолидируются выше $3000 за унцию, а затем пойдут вниз.

В оптимистичном сценарии, вероятность которого составляет 20%, аналитики видят возможность установления нового рекорда в третьем квартале на фоне опасений по поводу тарифов, геополитики и стагфляции.

В пессимистичном сценарии, вероятность которого также составляет 20%, ожидается распродажа отчасти из-за быстрого решения вопроса о пошлинах.

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Алюминий и медь

В прогнозах по другим металлам Citi заявила, что очень оптимистично настроена в отношении как алюминия, так и меди. Аналитики отметили, что эти металлы в значительной степени зависят от роста мировой экономики и настроений.

Напомним

  • Ранее заявили, что цена золота может консолидироваться в диапазоне от $3100 до $3500 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе из-за эскалации торговых конфликтов и высоких геополитических рисков.
  • В апреле текущего года цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны.
  • В следующие недели цены откатились вниз. Но после обострения ситуации на Ближнем Востоке они вновь выросли до $3400 за тройскую унцию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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