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12 июня 2025, 8:33 Читати українською

Золото впервые обошло евро в резервах центробанков

К концу 2024 года золото впервые обошло евро по объему в резервах мировых центральных банков. Об этом сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ), пишет Bloomberg.

К концу 2024 года золото впервые обошло евро по объему в резервах мировых центральных банков.
Фото: depositphotos

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Подробности

Доля золота в мировых золотовалютных резервах по рыночным ценам достигла 20% к концу 2024 года, опередив евро на 16%. Доллар США продолжил устойчивое падение, достигнув 46% мировых резервов.

Это явилось следствием рекордно высоких объемов закупок и стремительного роста цен.

Рост цены золота вдвое с конца 2022 г. частично обусловлен покупкой этого металла центральными банками.

Особенно активно скупали золото те государства, которые геополитически приближены к Китаю и россии.

За последние три года суверенные учреждения покупали более 1000 тонн золота в год, что вдвое превышает средний темп их закупок к 2022 году. Сейчас их запасы вернулись к уровню, который последний раз наблюдался в конце 1970-х годов.

Обычно цены на золото имеют обратную зависимость от реальных доходностей. Когда ставки растут, золото теряет привлекательность, потому что не приносит доход.

Но с 2022 года ситуация изменилась — центробанки покупали золото вопреки глобальному росту процентных ставок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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