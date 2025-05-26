Citi улучшил краткосрочный прогноз для золота до $3100-3500 за унцию

Цена золота может консолидироваться в диапазоне от $3100 до $3500 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе из-за эскалации торговых конфликтов и высоких геополитических рисков, говорится в прогнозе аналитиков Citigroup Inc.

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Прогноз аналитиков

Предыдущий краткосрочный прогноз банка предусматривал, что золото будет торговаться в диапазоне $3000−3300 за унцию.

Прогноз был улучшен после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.

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Однако уже на выходных во время разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex понизились на 1% — до $3332,5 за тройскую унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене почти 24%.

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