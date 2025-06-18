Мировые центробанки делают ставку на золото — опрос WGC

Мировые центральные банки сохраняют уверенность в стратегической роли золота в международных резервах. Согласно ежегодному опросу Всемирного совета по золоту (WGC), который был опубликован 17 июня, 95% опрошенных ЦБ ожидают роста официальных золотых резервов в ближайшие 12 месяцев — это рекордный показатель за всю историю наблюдений (в прошлом году так считали 81%).

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Ожидания банков

Кроме того, 76% верят, что доля золота в мировых резервах увеличится в течение ближайших пяти лет, что также выше прошлогоднего уровня (69%). Оценки респондентов в странах с развитой экономикой и в развивающихся государствах практически не различаются, отмечают в WGC.

Одновременно центробанки все менее оптимистично смотрят на перспективы доллара: 73% опрошенных ожидают сокращения его доли в мировых резервах.

«По мере того как мир становится все более нестабильным и непредсказуемым, значение золота как актива, обеспечивающего безопасность, ликвидность и доходность — три ключевые инвестиционные цели для центральных банков — продолжает расти. Результаты нашего опроса показывают, что центробанки по-прежнему признают преимущества вложений в золото и, вероятно, сохранят устойчивый спрос на него в обозримом будущем», — говорится в обзоре WGC.

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Центральные банки называют ключевыми факторами, влияющими на управление резервами, уровень процентных ставок, инфляционные ожидания и нестабильность на глобальной арене.

В развивающихся странах озабоченность инфляцией и геополитикой выражена сильнее: 84% и 81% соответственно против 67% и 60% в развитых экономиках. При этом 59% всех респондентов отмечают значимость рисков, связанных с торговыми конфликтами и тарифами.

Что касается причин накопления именно золота, то 85% центробанков указывают на его устойчивость в кризисные периоды, 81% — на эффект диверсификации портфеля, а 80% — на его способность сохранять свою ценность в течение длительного времени. Особенно высоко эти характеристики ценят респонденты из стран с формирующимися рынками, для которых золото все чаще становится геополитическим активом защиты от внешнего давления.

Большинство центробанков (75%) управляют золотом отдельно от других резервов, рассматривая его как стратегический актив. При покупке и хранении физического золота предпочтение по-прежнему отдается стандартным слиткам London Good Delivery: их приобретают 56% участников, а хранят 88%. Основным местом хранения остается Банк Англии (64%), но растет и доля тех, кто размещает золото в национальных хранилищах (59% против 41% годом ранее).

Методика опроса

Опрос WGC проводился в восьмой раз с 25 февраля по 20 мая 2025 года. В нем приняли участие более 70 центробанков.

Напомним

Мировые центральные банки в апреле 2025 года сократили чистые закупки золота до 12 тонн, что на 12% ниже мартовского уровня и значительно ниже среднего показателя за последние 12 месяцев (28 тонн).

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