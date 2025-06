Семья Трампа запускает мобильного оператора и «трампфон»

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Сыновья Дональда Трампа, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, представили новую услугу T1 Mobile в понедельник в Trump Tower в Нью-Йорке. Это произошло в 10-летие объявления их отцом о намерении баллотироваться на президентских выборах 2016 года.

Компания позиционирует себя как производителя, использующего исключительно оборудование производства США. Указано, что сервис под брендом Трампа будет функционировать на основе сетевых возможностей всех трех ключевых операторов США: T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.

«Трампфон»

Помимо мобильной связи компания также планирует производить собственное устройство на базе Android. Заявленная стоимость смартфона составляет $499, и он будет доступен в «элегантной золотой» версии.