Минимальная зарплата в Украине в 2026 году: как ее рост повлияет на благосостояние людей и экономику

Правительство запланировало поэтапное повышение минимальной заработной платы в течение следующих трех лет. Сколько будут зарабатывать украинцы, как это повлияет на их реальные доходы и поступления в бюджет, разбирался «Минфин».

Зарплатный минимум: как оценивается труд в Украине

Кабинет министров пока не согласовал бюджетную декларацию на 2026−2028 годы, но некоторые ключевые цифры этого документа уже известны. Конечно, они еще могут меняться, но их уже сейчас можно использовать, как ориентир планов чиновников.

В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 грн. В последний раз она была повышена 1 апреля прошлого года.

Нынешний размер нашей «минималки» — самый низкий в Европе, и в эквиваленте составляет около 169 евро. До недавнего времени по этому показателю мы опережали Молдову, но, после повышения там минимальной зарплаты до эквивалента 254 евро, потеряли преимущество. Для сравнения: в Румынии зарплатный минимум составляет эквивалент 814 евро, в Польше — 1 091 евро.

Источник: euronews.com

Следует уточнить, что зарплата указывается до налогообложения. Так же и с минималки в Украине взимается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. После их отчисления «чистыми» выходит 6 160 грн.

Что изменится с 2025 года

Согласно проекту бюджетной декларации, в 2026 году размер минимальной зарплаты вырастет до 8 688 грн. То есть на 688 грн, или на 8,6% по отношению к нынешнему уровню. Если ориентироваться на прогнозы НБУ, то этот рост — банальное покрытие инфляционного обесценивания зарплаты. Регулятор ожидает, что, по итогам этого года, инфляция составит 8,7%.

На 2027 год минималка запланирована на уровне 9 374 грн. То есть через год она прибавит еще 7,9% и будет расти даже медленнее инфляции, которая в проекте этой же декларации на 2026 год установлена на уровне 9,7%.

В 2028 году минимальная зарплата достигнет 10 059 грн — плюс 7,31%. Здесь рост будет немного больше прогнозируемой инфляции в 2027 году —7,1%.

Как повышение минималки повлияет на экономику

Главная цель минимальной зарплаты — защитить работников от неправомерно низкой оплаты труда. В наших реалиях это не всегда срабатывает. Ведь работодатель может вполне законно платить работнику меньше, если, скажем, оформит его на 0,75% ставки или на неполный рабочий день.

Но в целом рост зарплатной минималки оказывает положительный эффект, с точки зрения детенизации рынка труда.

Как объяснил «Минфину» экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, даже если компания платит своим работникам зарплату в конверте, при повышении минимальной заработной платы работодатель автоматически подтягивает «белую» часть оплаты труда к этому обновленному показателю.

«Такие компании пытаются соблюдать паритетность с размером минимальной заработной платы, а потому ее повышение ведет к автоматическому увеличению официального фонда оплаты труда такими компаниями, как следствие — будут расти и налоговые вычеты», — отмечает Шапран.

При начислении заработной платы работодатель взимает с этой суммы НДФЛ 18%, военный сбор 5% и платит отдельно 22% Единого социального взноса. Таким образом, из минимальной зарплаты в 8 тыс. грн государство в целом получает:

1 440 грн — НДФЛ;

400 грн — военного сбора;

1 760 грн — ЕСВ.

В целом получается 3 600 грн.

Если с 2026 года зарплатная минималка вырастет на 688 грн, это обеспечит из каждой такой зарплаты следующие дополнительные поступления:

123,84 грн — НДФЛ;

34,4 грн — военного сбора;

151,36 грн — ЕСВ.

То есть в целом дополнительные поступления составят 309,6 грн с каждой «минималки». А общие отчисления государству составят с нее 3 909,6 грн.

Точной статистики количества работников, работающих в Украине на минимальную зарплату, нет. По оценкам заведующего отделом интеграции науки, образования и бизнеса ГУ «Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины» Олега Рубеля, таких может быть около 2,5 млн.

Если исходить из этой цифры, то повышение минималки позволит государству дополнительно привлечь 774 млн грн, а в целом поступления от минимальных зарплат составят 9,77 млрд грн.

Также доходы бюджета вырастут и за счет увеличения вычетов из высоких зарплат. Максимальная база начисления ЕСВ составляет 20 минимальных заработных плат. Это означает, что сейчас максимальная сумма, взимаемая с работника с высокой зарплатой, составляет 35 200 грн. А если минималка вырастет, то и она увеличится до 38 227 грн. Однако поступления из этого источника будут незначительными.

По мнению Рубеля, в Украине вообще целесообразно было бы повысить минимальную зарплату до среднего уровня, которая составляет 23 460 грн. Ведь, как правило, отмечает он, «минималка» используется именно для минимизации уплаты налогов, а на самом деле работники получают более высокие доходы.

В то же время, как отмечает Шапран, в государственных и бюджетных учреждениях все же много должностей, на которых работники действительно получают минимальную зарплату. Поэтому, кроме детенизации, положительным эффектом роста зарплатной минималки будет улучшение уровня жизни. Но этот позитив — условный, ведь, при таких темпах повышения минимальной зарплаты, по факту речь идет об индексации оплаты труда на инфляцию.

По этим же причинам повышение минималки будет иметь незначительное влияние на инфляцию. Аналогичного мнения придерживается и Виталий Шапран, ведь, как объясняет он, в большинстве случаев это не повлияет на реальные доходы работников, а только на распределение между официальной и неофициальной частями. То есть, повысив своему работнику зарплату на необходимые 688 грн, работодатель не доложит ему ту же сумму в конверт.

Повышение минималки увеличит налоговое давление на фонд оплаты труда в компаниях, минимизирующих зарплатные расходы из-за нелегальных выплат своим работникам. «В то же время практика выплат в конвертах и уклонение от уплаты налогов — это явно не то, что государство должно приветствовать для своих граждан», — отмечает Шапран, поэтому вряд ли из-за этой проблемы бизнеса будут сильно беспокоиться чиновники.

Почему правительство отказывается существенно повысить зарплатную минималку

На более существенном росте минимальной зарплаты настаивают и украинские профсоюзы. По их мнению, в следующем году этот показатель должен достичь минимум 12 195 грн. Их аргумент: предлагаемый уровень не достигает и половины средней зарплаты, что противоречит нормам социальной справедливости.

До 2021 года минимальная зарплата в Украине была законодательно связана с прожиточным минимумом. Поднятие прожиточного минимума автоматически приводило к повышению зарплатной минималки и социальных выплат. Сегодня такая привязка ликвидирована, что и спровоцировало проблему, на которую указывают профсоюзы.

Так почему же правительство категорически против их предложения? Прежде всего, потому что повышение этого показателя автоматически увеличивает бюджетные расходы: чем больше рост, тем больше дополнительных расходов. Ведь к минимальной зарплате привязаны, в частности, пособие по беременности и родам и пособие по временной нетрудоспособности (т.н. декретные и больничные).

Кроме того, увеличится нагрузка на малый бизнес. Поскольку минимальный платеж ЕСВ для ФОП составляет 22% от минимальной заработной платы. После отмены льгот по ЕСВ и введения военного сбора для упрощенцев очередное повышение налоговой нагрузки лишь усугубит давление на эту категорию предпринимателей и социальное напряжение в обществе.

Незначительное расширение возможностей упрощенцев вряд ли перекроет этот негатив. Речь идет об автоматическом повышении потолка доходов для ФОП.

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Так, ФОП и юрлица по упрощенной системе налогообложения могут находиться на соответствующей группе, если их доход находится в определенных пределах, которые тоже зависят от МЗП. В 2025 году предельный размер дохода для ФОП и юрлиц, являющихся плательщиками единого налога, не должен превышать следующие суммы: