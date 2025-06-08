Среднемесячная заработная плата в Украине за первый квартал 2025 достигла 23 460 гривен. Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 24% — Госстат
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Самые высокие зарплаты
Самые высокие средние заработные платы зафиксированы в следующих секторах:
- Информация и телекоммуникации: 65579 грн (рост на 32,6% по сравнению с первым кварталом 2024 года).
- Авиационный транспорт: 52561 грн (+51,5%).
- Финансовая и страховая деятельность: 50289 грн (+28,6%).
Самые низкие зарплаты
Самый низкий уровень средней заработной платы наблюдается в следующих областях:
- Охрана здоровья и предоставление соцпомощи: 17 070 грн (+12,6%).
- Искусство, спорт, развлечения и отдых: 16 101 грн (+17,8%)
- Образование: 14 307 грн (+13,1%).
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Сокращение зарплат
В первом квартале 2025 года водный транспорт стал единственной отраслью в Украине, где зафиксировано снижение среднемесячной заработной платы. Зарплаты в этой сфере сократились на 6,1%, составив 24 504 грн. Это первое сокращение зарплат по агрегированным отраслям с начала 2024 года.
Источник: Минфин
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