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8 июня 2025, 9:32 Читати українською

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 24% — Госстат

Среднемесячная заработная плата в Украине за первый квартал 2025 достигла 23 460 гривен. Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Среднемесячная заработная плата в Украине за первый квартал 2025 достигла 23 460 гривен.
Фото: НБУ

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Самые высокие зарплаты

Самые высокие средние заработные платы зафиксированы в следующих секторах:

  • Информация и телекоммуникации: 65579 грн (рост на 32,6% по сравнению с первым кварталом 2024 года).
  • Авиационный транспорт: 52561 грн (+51,5%).
  • Финансовая и страховая деятельность: 50289 грн (+28,6%).

Самые низкие зарплаты

Самый низкий уровень средней заработной платы наблюдается в следующих областях:

  • Охрана здоровья и предоставление соцпомощи: 17 070 грн (+12,6%).
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых: 16 101 грн (+17,8%)
  • Образование: 14 307 грн (+13,1%).

Читайте также: В Украине выросла средняя зарплата для начисления пенсий

Сокращение зарплат

В первом квартале 2025 года водный транспорт стал единственной отраслью в Украине, где зафиксировано снижение среднемесячной заработной платы. Зарплаты в этой сфере сократились на 6,1%, составив 24 504 грн. Это первое сокращение зарплат по агрегированным отраслям с начала 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+60
KValera
KValera
8 июня 2025, 9:50
#
Чиновник съел мясо, а я капусту. В среднем мы поели голубцы
+
+21
Kikudzuki
Kikudzuki
8 июня 2025, 10:14
#
Ну и какой % населения работает в авиации или финансистами?.. А у всех остальных зарплаты «выросли» только со слов СМИ…
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