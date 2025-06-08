Средняя зарплата в Украине за год выросла на 24% — Госстат

Среднемесячная заработная плата в Украине за первый квартал 2025 достигла 23 460 гривен. Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Самые высокие зарплаты

Самые высокие средние заработные платы зафиксированы в следующих секторах:

Информация и телекоммуникации: 65579 грн (рост на 32,6% по сравнению с первым кварталом 2024 года).

Авиационный транспорт: 52561 грн (+51,5%).

Финансовая и страховая деятельность: 50289 грн (+28,6%).

Самые низкие зарплаты

Самый низкий уровень средней заработной платы наблюдается в следующих областях:

Охрана здоровья и предоставление соцпомощи: 17 070 грн (+12,6%).

Искусство, спорт, развлечения и отдых: 16 101 грн (+17,8%)

Образование: 14 307 грн (+13,1%).

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Сокращение зарплат

В первом квартале 2025 года водный транспорт стал единственной отраслью в Украине, где зафиксировано снижение среднемесячной заработной платы. Зарплаты в этой сфере сократились на 6,1%, составив 24 504 грн. Это первое сокращение зарплат по агрегированным отраслям с начала 2024 года.