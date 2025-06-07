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7 июня 2025, 12:17 Читати українською

НБУ оштрафовал платежный сервис Новой почты на 90 миллионов

В мае 2025 г. Национальный банк наложил штрафы на шесть небанковских финансовых учреждений. Причиной послужили выявленные нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов, а также валютного законодательства. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В мае 2025 г.
Фото: НБУ

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В частности, НБУ оштрафовал на 90,66 млн грн ООО «НоваПэй» (NovaPay), предоставляющее платежные услуги клиентам Новой почты.

Основанием для штрафа стало невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Регулятор отметил, что среди прочего это привело к необеспечению своевременного выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и надлежащего информационного обмена со специально уполномоченным органом.

Кроме того, ООО «НоваПэй» получило две письменные оговорки:

  • за нарушение требований по проверке клиентов, являющихся политически значимыми лицами или связанных с ними, а также ряд других нарушений;
  • за предоставление финансовых платежных услуг по трансграничным переводам валютных ценностей из Украины без лицензии Национального банка.

Другие оштрафованные компании

Нацбанк также оштрафовал в мае ряд других финансовых компаний:

  • ООО «ПрофитГид» — штраф в размере 6 382 410 грн;
  • ПО «Ломбард Парус» — 799 000 грн;
  • ООО «Стар Файненс Групп» — 595 000 грн;
  • ООО «ФК «Є Гроші» — 595 000 грн;
  • ООО «ФК «Либерти Финанс» — 17 000 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта объяснила новые ограничения на наложенный платеж для физлиц.

В украинских соцсетях разошлась информация о том, что Новая почта ввела ограничения для физических лиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на общую сумму до 30 000 гривен. 2 июня компания обнародовала официальное объяснение этой ситуации.

Согласно разъяснениям Новой почты, ограничения касаются не количества посылок, а финансовых операций через сервис NovaPay.

«Новая почта не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства нас заставляют вводить новые процедуры и правила», — говорится в заявлении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
7 июня 2025, 13:11
#
А ось і ключик від ларчика. Люди які кричали «я піду і НП без моїх грошей збанкрутує» — подумайте скільки НП даєте ви, і скільки з неї здирає НБУ.
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