Отзыв апреля: как Восток Банк списал комиссию с зарплаты военного за превышение лимита

Восток Банк начал взимать комиссию с поступлений, которые военные получают как заработную плату. Об этом сообщил читатель «Минфина», отметив, что в предыдущие месяцы такие начисления проходили без дополнительных сборов.

По словам клиента, сотрудники банка объяснили нововведение «превышением лимитов», предусмотренных постановлением НБУ.

«Когда общаются, рассказывают, что часть неправильно оформила назначение платежа, когда же им сказали, что в прошлом месяце не брали, а назначение платежа было такое же, сказали, что зарплата военного на основании постановления НБУ превышает какие-то лимиты, поэтому они берут комиссии», — жалуется читатель «Минфина».

В юридической фирме «Приходько и партнеры» это трактуют как результат внутренней банковской политики, а не изменения в регуляторных нормах.

Если раньше аналогичные, по формулировке, переводы банк принимал без комиссии, а теперь — взимает комиссию, ссылаясь на «превышение лимитов», это свидетельствует не об изменении нормативного регулирования, а об изменении внутренней банковской политики или настроек автоматических систем финансового мониторинга, поясняет Юлия Панасюк, налоговый адвокат ЮК «Приходько и партнеры».

«В случае, если зарплата военнослужащего подается без надлежащей маркировки в назначении платежа (например, не указано четко „зарплата“ или „выплаты военнослужащему“), банк может трактовать это как обычное поступление средств на счет физического лица, к которым применяются стандартные тарифы», — добавляет юрист.

Проблема может быть связана и с техническими ошибками в классификации платежей. В таких случаях юристы рекомендуют обращаться в банк с письменной жалобой и требовать возврата средств.

Кроме того, Панасюк подчеркивает, что банк не вправе ссылаться на ограничения со стороны НБУ без предоставления официальных документов. По ее словам, в большинстве случаев регулятор не устанавливает подобных комиссий.

Адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова напоминает, что согласно Трудовому кодексу Украины и закону «Об оплате труда», комиссии за перевод зарплаты не должны удерживаться с работника, даже если они предусмотрены внутренними договорами, а возлагаются на работодателя.

«При данных обстоятельствах можно было бы посоветовать человеку, с которого сняли соответствующие средства, подать жалобу на главу банка, Национальный банк Украины, а также обратиться в полицию, потому что такие действия могут подпасть под признаки преступления», — считает она.

Юристы также напоминают, что военные могут сами выбирать банк для получения денежного обеспечения, а воинские части не имеют права навязывать конкретное финансовое учреждение.

В Восток Банке утверждают, что комиссия не списывается с официальных зарплат, а была начислена по операциям «с карты на карту», превышающим лимит в 30 тыс грн.

Детальнее об этом случае, а также о других типичных проблемах клиентов банков в апреле, читайте в свежем обзоре Народного рейтинга банков: Банки закручивают «налоговые» гайки: как продать собственные вещи и не попасть под финмониторинг.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.