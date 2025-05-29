Банки закручивают «налоговые» гайки: как продать собственные вещи и не попасть под финмониторинг

В апреле читатели «Минфина» оставили 314 отзывов на работу банков, из которых 275 — зачтены и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

В апреле количество участников обзора увеличилось до 28: к перечню добавился Аккордбанк, который набрал 100 отзывов и автоматически добавился к участникам рейтинга. Это сразу повлияло на распределение мест из первой десятки: Аккордбанк начал рейтингование с 10 места. Среди других изменений: Укргазбанк потеснил Укрэксимбанк на 1 место. Теперь они расположились на 17 и 18 позициях соответственно.

Почему банки берут комиссию за начисление зарплаты военным

Читатель «Минфина» a b написал отзыв о том, что Восток Банк начал брать комиссию за начисление зарплаты военным.

«Когда общаются, рассказывают, что часть неправильно оформила назначение платежа, когда же им сказали, что в прошлом месяце не брали, а назначение платежа было такое же, сказали, что зарплата военного на основании постановления НБУ превышает какие-то лимиты, поэтому они берут комиссии», — жалуется он.

Юлия Панасюк, налоговый адвокат ЮК «Приходько и партнеры», говорит, что в этой ситуации речь идет о типичной проблеме, связанной с неоднозначной трактовкой банками назначения платежей, поступающих как зарплата военнослужащим.

Она объясняет, что в банковской среде нет единого «лимита» на зарплату, после которого банк начинает автоматически удерживать комиссию. Если раньше аналогичные, по формулировке, переводы банк принимал без комиссии, а теперь — взимает комиссию, ссылаясь на «превышение лимитов», это свидетельствует не об изменении нормативного регулирования, а об изменении внутренней банковской политики или настроек автоматических систем финансового мониторинга.

«В случае, если зарплата военнослужащего подается без надлежащей маркировки в назначении платежа (например, не указано четко „зарплата“ или „выплаты военнослужащему“), банк может трактовать это как обычное поступление средств на счет физического лица, к которым применяются стандартные тарифы», — добавляет Юлия Панасюк.

Также возможна ситуация, когда сам банк некорректно классифицирует поступления в результате автоматического анализа назначения платежа — например, из-за технических изменений в программном обеспечении. В таких случаях важно обратиться в банк с письменным запросом или жалобой, предоставить документы, подтверждающие, что поступление действительно является зарплатой военнослужащего, и требовать возврата неправомерно взысканной комиссии.

«Если же банк ссылается на ограничения со стороны НБУ, стоит просить ссылки на конкретный документ или официальную позицию регулятора. В абсолютном большинстве случаев НБУ не устанавливает таких комиссий — это внутреннее решение банка», — подытоживает юрист.

Адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова ссылается на ст. 127 Кодекса законов о труде Украины и ст. 24 и 26 ЗУ «Об оплате труда» и уточняет, что даже если бы комиссии были бы обоснованными, то списываться они должны были бы не с военнослужащих, а за счет работодателя.

«Конечно, есть исключения, если какие-то отчисления предусмотрены трудовым договором или договором на обслуживание банковской карты, но уже отдельный вопрос правомерности таких договоров. При данных обстоятельствах можно было бы посоветовать человеку, с которого сняли соответствующие средства, подать жалобу на главу банка, Национальный банк Украины, а также обратиться в полицию, потому что такие действия могут подпасть под признаки преступления», — добавляет юрист.

Юлия Панасюк также объясняет, что военнослужащие, как и другие категории «зарплатных» клиентов, имеют право самостоятельно выбирать банк для получения денежного обеспечения.

«Воинская часть не имеет права навязывать определенный банк, даже если она заключила зарплатный договор с конкретным учреждением. Если права военного нарушаются — рекомендуется обратиться с письменным заявлением к командованию части или обжаловать действия вышестоящих органов, а также сообщить о ситуации в Министерство обороны», — советует она.

Как ситуацию комментирует банк

«Банком не берется комиссия с получателя, в том числе военнослужащего, при зачислении на счет заработной платы. Также не тарифицируются суммы средств, которые зачисляются в том числе, но не исключительно, от Управления труда и социальной защиты населения, что подтверждается Тарифами Банка», — сообщили «Минфину» в ответ на наш запрос.

Банк также объяснил, почему ранее подобный платеж проходил без проблем, а в апреле начались проблемы, следующим образом:

«Условия не менялись. Официальные выплаты были зачислены без комиссии. Комиссия была начислена и списана банком по переводам с карты на карту — на ту часть переводов, которые превысили лимит 30 000 грн».

В финучреждении также прокомментировали претензию читателя по поводу требований предоставить доверенность.

«При общении с колл-центром сотрудники колл-центра ведут себя некорректно, отказываются общаться с кем-то, кто разбирается в банковских вопросах, даже если владелец карты прошел аутентификацию в банке и подтверждает, что доверяет другому человеку защищать его интересы. Сотрудник колл-центра потребовал нотариально заверенную доверенность! Отказались общаться даже по громкой связи, чтобы можно было подсказывать владельцу карты», — жаловался a b в том же отзыве.

«В поддержку обратилось третье лицо, желающее представлять клиента в разговоре с оператором. Отметим, что клиентом не было предоставлено в банк доверенности, что уполномочивает обратившегося человека представлять интересы клиента. Согласно требованиям законодательства и по соображениям безопасности клиентов, информация, представляющая банковскую тайну, сообщается операторами только клиентам или их официальным представителям в пределах определенных полномочий — после соответствующей верификации. Третье лицо, которое обратилось в поддержку, передавало трубку клиенту дважды за разговор, предпочитая общаться с оператором вместо клиента. В конце концов непосредственно клиенту была предоставлена исчерпывающая информация о его поступлениях и комиссиях по ним», — объяснили в банке.

Что касается этой претензии, юристы, опрошенные «Минфином», — на стороне банка.

«Требование банка правомерное. Согласно Гражданскому кодексу Украины, представитель должен действовать на основании доверенности, которая дает ему право совершать юридически значимые действия от имени клиента. В частности, если речь идет о доступе к банковской тайне, такая доверенность должна быть нотариально удостоверена и должна содержать соответствующие полномочия. Без этого у банка есть законное право отказать в общении с третьим лицом», — разъясняет Юлия Панасюк.

Как попасть под финмон за денежный подарок

Не секрет, что некоторые клиенты банков оказываются с заблокированными счетами из-за того, что не могут доказать, что занимали деньги и теперь получают оплату этого долга на карту. Из-за банки блокируют их счета или разрывают деловые отношения. К примеру, клиенту заблокировали счет из-за возврата ему долга.

«Сбросил мне друг деньги на карту которые был должен, (одалживал у меня наличку), теперь средства заблокированы, справки которые бросал в боте не подходят банку, лимитов никаких я не превышал, связаться с банком не могу, чтобы решить эту проблему, видеоверификацию о которой банк звонил говорил даже не знаю где найти, хотят объяснений и документы за моих 36 тыс грн», — пишет vladzio95.

Другая проблема — это услуги, которые физлица получают или предоставляют другим физическим лицам. Например, сын перечислял матери деньги на карту, чтобы она расплатилась с соседями, помогавшими ей по хозяйству. Итог — разрыв деловых отношений, который инициировал банк.

«С августа месяца на эту карту было получено от меня через терминал самообслуживания всего 38 тыс. грн. К тому же пополнения были почти все из одного и того же терминала…», — удивляется vargas322.

Другой наш читатель написал, что тоже получил блокировку после того, как помог соседу колоть дрова, и тот расплатился за проделанную работу.

«Он отплатил мне переводом на карту в размере 5100 грн. На второй день карту заблокировали. Менеджер говорит, что это неправомерная операция. Написал заявление на разблокировку, предоставил квитанцию. На что из Киева из главного отделения поступило сообщение, чтобы я, как клиент, не предоставил официальный договор, подтверждающий факт выполнения услуги, за которую я получил деньги. Я господину Василию помог дрова поколоть, какой договор…», — рассказывает yurakresan.

Еще два случая касались получения денежных подарков на банковские карты. Например, клиент Абанка получила подарок — деньги на день рождения на карту, и блокировку… Еще один случай — жалоба от ВПЛ, которому зачислили малые деньги ребенку на сладости, но Ощадбанк заблокировал счет.

Две жалобы касались продажи личных вещей. Один наш читатель пытался продавать их, будучи за границей, другой — находясь на прифронтовой территории. Обе попали под пристальный взгляд финмона.

Как это объясняют банки

Среди перечисленных жалоб большинство пришлось на Абанк, который мы попросили прокомментировать жалобы клиентов.

«Сработали проверки превышения указанной в банке суммы поступлений в месяц. В связи с наличием у клиентов по счету большой концентрации P2P-переводов (95% и более на счета других лиц), в соответствии с требованиями пункта 5−2 Приложения 1 Постановления НБУ 65, банком были запрошены дополнительные документы/объяснения для подтверждения финансовых возможностей клиента осуществлять соответствующие финансовые операции и их суть», — рассказали в финучреждении.

В банке сообщили, что с yeyezhova, которая жаловалась на блокировку карты после получения денег в подарок, банк продолжил сотрудничество «по результатам проведенного анализа ответов и предоставленных документов».

С теми же читателями, которые получили блокировку после продажи собственных вещей, банк разорвал деловые отношения.

«Причина — установлены факты предоставления недостоверной информации или предоставления информации с целью введения банка в заблуждение. То есть предоставленная информация о торговле собственными вещами не соответствовала проведенным по счетам операциям (все полученные средства выводились на счета других лиц, отсутствуют „наземные“ транзакции уплаты за продукты, одежду, коммунальные и т. д. )», — объяснили в банке.

Как теперь платить за услуги: что советуют юристы

Напомним, что с 1 марта налоговики начали получать данные о денежных переводах на счета граждан и бизнеса, которые продают товары и услуги в интернете. А уже в апреле был представлен проект закона о налогообложении товаров с маркетплейсов. Это означает, что с переводами, о которых мы написали выше, проблем может стать больше. Как их избежать?

В случае оплаты услуг или товаров, Евгений Ясинский советует следующие шаги:

Не злоупотреблять постоянными переводами за «работы», если вы не ФОП.

Избегать расплывчатых назначений, типа «за помощь» или «за услугу».

Оптимально — оплатить наличными или оформить разовое гражданско-правовое соглашение, если сумма большая.

Как продать собственные вещи и не получить блокировку

«Банк — не налоговая, и не имеет права трактовать какой-либо перевод, как „уклонение от налогов“ без надлежащего основания. Они не должны блокировать счета клиентов без четких оснований, только потому, что те продали свой ноутбук, велосипед или мебель. Однако при регулярных или крупных переводах они обязаны провести проверку», — объясняет юрист.

Он добавляет, что налоги не уплачиваются, если речь идет о продаже подержанных вещей несистемно. Закон увольняет таких лиц, если это не бизнес, но важно обратить внимание на следующие моменты:

Для одноразовых продаж достаточно указать назначение: «Продажа б/у телевизора», «за бытовую вещь, бывшую в употреблении», или «за личную вещь, бывшую в употреблении».

Если сумма большая — лучше иметь расписку или акт передачи, хотя бы простой, чтобы объяснить происхождение средств.

Фиксировать обстоятельства продажи вещей, если это не одноразовое событие: можно иметь хотя бы простую расписку или электронную переписку, подтверждающую, что речь идет о личном имуществе, а не бизнесе.

Не принимать постоянные платежи от многих без объяснений — это выглядит, как предпринимательская деятельность.

В Абанке тоже делают акцент на необходимости детализации назначения платежа и сохранности доказательств. Там также советуют избегать «серийных» продаж. «Если вы регулярно продаете многое, это может быть расценено как предпринимательская деятельность, требующая регистрации и уплаты налогов. Для банка это может стать основанием для ограничения счета до выяснения обстоятельств», — объяснили в комментарии представители финучреждения.

Кроме того, банкиры советуют не получать слишком большие суммы за один раз, и не использовать счет/карту только для получения средств от продажи и вывода их на другие карты/счета или наличные.

Как подарить деньги без проблем

К сожалению, говорит Евгений Ясинский, банки часто трактуют бытовые платежи между физическими лицами как подозрительные, особенно если регулярные или со «странными» назначениями. Причина — требования финмониторинга, которые могут применяться и к физическим лицам, если банк видит риски уклонения от уплаты налогов или отмывания доходов. Блокируют, даже если это подарок к празднику. Иногда — даже символические суммы.

Чтобы избежать блокировки, юрист советует правильно оформлять переводы. В частности, в графе «Назначение платежа» указывать четко и однозначно:

«Денежный подарок на день рождения».

«Помощь ребенку — без обязательств».

«Важно! Если подарок крупный (свыше 50 тыс. грн) — стоит заключить договор дарения в письменной форме, чтобы было подтверждение на случай проверок», — уточняет юрист.

В Абанке добавляют, что в назначении платежа следует указать и ФИО дарителя, или получателя денежного подарка.

«Подарки от членов семьи первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки) не облагаются налогом. Однако, если сумма значительная, банк может поинтересоваться происхождением средств у дарителя или попросить подтверждение родственных связей. Подарки от других лиц облагаются налогом, и их нужно декларировать», — подчеркнули в банке.

Представители банка также советуют избегать подозрительных «подарков»: регулярные получения сумм, как «подарков», от посторонних лиц могут вызвать подозрение в отмывании средств или скрытой оплате за товары/услуги.

Как правильно занимать и возвращать деньги

Проблема с блокировкой счетов из-за переводов средств «взаймы» или «в качестве возврата» — типичная, говорит налоговый адвокат ЮК «Приходько и партнеры», руководитель практики налогового права Евгений Ясинский.

По его словам, в таких случаях может использоваться вексель, однако в Украине это достаточно сложный инструмент — из-за низкого уровня правовой культуры в отношении ценных бумаг. Его применение требует понимания учета и налогообложения.

Можно использовать расписку, но она должна быть не просто написана «от руки», а должным образом оформлена: с подписями, датой, суммой, реквизитами сторон. Ее желательно удостоверить у нотариуса, советует юрист.

«Безопаснее всего — заключать простой письменный договор займа, даже между физическими лицами. И самое главное — указывать назначение платежа, в соответствии с договором (например, „возврат займа по договору от…“). Это обезопасит и того, кто получает средства, и того, кто их переводит», — говорит Евгений Ясинский.

С такими советами согласны и в Абанке, и обращают внимание на некоторые нюансы.

«Возврат долга не является доходом: сумма основного долга, которую вам возвращают, не является вашим доходом и не облагается налогом. Однако, если займ был с процентами, то полученные проценты являются доходом и подлежат налогообложению и декларированию», — объясняют банкиры.

Также в финучреждении советуют хранить не только договор займа, но и подтверждение переводов.

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«Старая» валюта остается в тренде

Продолжается проблема с получением валюты после закрытия депозита — клиенты банков жалуются, что получают в банках старые купюры, а вдобавок — проблемы с их внесением на счета в банках. В апреле читатели «Минфина» оставили по этому поводу сразу две жалобы.

Первая — от клиента Абанка, который в течение нескольких дней забирал деньги с валютного депозита, а затем через кассу пытался внести эти средства на счет другого банка. Кассир забраковал несколько купюр.

«Полчаса слушали обвинения в том что мы подменили купюры и подобный бред. Выходит что подлинность денег в этом банке зависит от того направляются ли они к клиенту или в кассу. Визит закончился тем, что деньги зачислили на счет, после разговоров кассира с руководством», — поделился MrMaxim.

Банк ответил, что не работает с инкассо, поэтому принимает и выдает валюту только в надлежащем состоянии. «Мы всегда рекомендуем нашим клиентам проверять полученные купюры на месте, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем», — добавили в банке.

Второй случай произошел у другого читателя в Сенс Банке. Он также забрал валюту и не смог на следующий день положить ее на счет из-за того, что купюры были старого образца и их не принимали.

«Приняла шесть, а за седьмую купюру требовала комиссию, заявив при этом, что она такую не выдавала, а я ее подменил», — рассказывает SeregaKontinent. По его словам, комиссия, которую с него требовали в банке, составляла 10%.

Начальник управления кассовых операций Сенс Банк Инна Домогалова сообщила нам, что банк провел дополнительное внутреннее расследование инцидента.

Она также добавила, что банк не оказывает услуг по приему непригодных или изношенных банкнот, и никаких комиссий в этом случае не взимает.

«Если одна или несколько купюр с признаками значительного износа, загрязнения или повреждения — в том числе и такими, которые становятся видимыми только в ультрафиолетовом свете — они не могут быть приняты для зачисления на счет. Учитывая жесткие стандарты проверки банкнот, такие купюры не могут быть выданы в нашем банке, и, соответственно, вероятность получения их в кассе нашего отделения исключается. Именно поэтому одна из предоставленных клиентом купюр и не была принята для зачисления», — объясняет Инна Домогалова.

Юлия Панасюк, налоговый адвокат ЮК «Приходько и партнеры» говорит, что клиент банка имеет право получить пригодные к обращению банкноты, которые принимаются всеми финансовыми учреждениями.

Если банк выдает старые, изношенные или сомнительные купюры, он несет ответственность за их пригодность, а не клиент. Согласно п. 47 Постановления НБУ № 103 от 15.12.2004, банк обязан проверять подлинность и платежность банкнот до момента их выдачи клиенту. Если клиенту выдали банкноты, которые другой банк потом не принимает — это нарушение со стороны банка-эмитента", — добавляет она.

Клиентам, которые столкнулись с такими проблемами, она советует проверять купюры сразу в кассе.

«Если сомневаетесь, попросите оформить акт приема-передачи наличных или обратитесь с письменной жалобой к руководству отделения или Национального банка», — подытоживает юрист.