Главное за вторник: ОВГЗ, Visa обошла Mastercard

Министерство финансов 27 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,11 млрд грн, что на 3,01 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 14,10 млрд грн.

Visa обошла Mastercard по количеству карт в обращении в Украине

В первом квартале 2025 года платежная система Visa увеличила количество карточек в обращении на 5,62 миллиона, или 8,8%, тогда как у Mastercard зафиксировано уменьшение на 0,2 миллиона, то есть 0,3%, что позволило Visa впервые за долгое время стать лидером по этому показателю.

Евро имеет шанс заменить доллар

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что евро может заменить доллар как глобальная валюта, если ЕС укрепит финансовую и архитектуру безопасности, ведь инвесторы все чаще предпочитают золото из-за нестабильности политики США.

Торговый безвиз с ЕС заканчивается: какие продукты питания упадут в цене в Украине