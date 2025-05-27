Visa обошла Mastercard по количеству карт в обращении в Украине

В первом квартале 2025 года платежная система Visa увеличила количество карточек в обращении на 5,62 миллиона, или 8,8%, тогда как у Mastercard зафиксировано уменьшение на 0,2 миллиона, то есть 0,3%, что позволило Visa впервые за долгое время стать лидером по этому показателю. Об этом сообщает НБУ .

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Общее количество карт

На 1 апреля 2025 года в обращении находилось 69,22 миллиона карт Visa и 67,75 миллиона карт Mastercard. Доля Visa на рынке достигла 50,4%, а Mastercard — 49,3%. В начале года эти показатели составили 48,2% и 51,5%, а на 1 апреля 2024 г. — 45,3% и 54,3%.

Активные карты

Mastercard все еще лидирует по количеству активных карт, то есть тех, с которыми проведена хотя бы одна расходная операция за месяц, но разрыв сократился: 29,94 миллиона против 29,32 миллиона у Visa. В начале года цифры составили 30,07 миллионов против 28,48 миллионов, а на 1 апреля 2024 года — 29,85 миллионов против 22,65 миллионов. Доля активных карт Mastercard составила 50,3%, Visa — 49,3%, а системы «Простир» — чуть более 0,3%.