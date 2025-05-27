Евро имеет шанс заменить доллар — Лагард

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что евро может заменить доллар как глобальная валюта , если ЕС укрепит финансовую и архитектуру, ведь инвесторы все чаще предпочитают золото из-за нестабильности политики США. Об этом пишет Reuters.

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Необходимость перемен

Выступая 26 мая в Hertie School в Берлине, Лагард отметила, что для повышения роли евро нужен единый ликвидный рынок капитала, прочная правовая база и усиление военных возможностей ЕС, чтобы гарантировать геополитическую стабильность.

Текущая ситуация

Доля доллара в международных резервах упала до 58%, самого низкого уровня за 10 лет, в то время как евро составляет всего 20%. Лагард подчеркнула, что инвесторы ищут валюты стран с сильной геополитической позицией, способных выполнять союзнические обязательства.

Предложения для торговли

Лагард предложила сделать евро главной валютой для международной торговли через новые соглашения, усовершенствование трансграничных платежей и соглашения о ликвидности с ЕЦБ.

Проблемы и перспективы

Рынок капитала ЕС остается раздробленным и не имеет единого безопасного актива, привлекательного для инвесторов. Совместное финансирование затруднено из-за сопротивления стран, таких как Германия, где боятся, что их налогоплательщики будут покрывать долги других государств. Успех реформ, по словам Лагарда, снизит расходы на заимствование, защитит от валютных колебаний и повысит устойчивость к санкциям.

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