Украина перешла на бензин Е5: что происходит с ценами, качеством топлива и заправками

Украинский рынок автотоплива уже несколько недель работает по новым правилам , которые устанавливают норму обязательного содержания биокомпонентов в бензине А-95. «Минфин» разбирался, сбылись ли негативные прогнозы: что происходит с бензином, и правда ли, что на некоторых АЗС он превратился в «гремучую смесь».

Накануне вступления в силу упомянутого нововведения в экспертной среде и среди самих водителей распространялось немало «страшилок» о том, как «спирт в бензине» скажется на ценниках на АЗС, а главное — на ходовой части авто. Ведь эксперты предупреждали, что, если в топливо попадут некачественные биодобавки или же станут нарушаться правила хранения бензина, водители рискуют уехать с заправки прямиком на СТО.

Топливные «страшилки»: какие проблемы прогнозировали водителям

Напомним: новые требования к содержанию в бензине А-95 не менее 5% биокомпонентов прописаны в законе об обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной отрасли. Его разработали в рамках выполнения Национального плана действий по возобновляемой энергетике и имплементации в отечественное законодательство норм европейской Директивы 2009/28/ЕС.

Еще на этапе обсуждения законопроекта о «спирте в бензине» появились различные версии его активного продвижения, в частности, в лоббизме подозревали спиртовиков, ведь они получают новый рынок сбыта своей продукции.

Тем не менее закон приняли, и единственное послабление, которое получил рынок, — переходной период, истекший 1 мая 2025 года.

Ближе к этой дате, когда сети АЗС уже завозили партии топлива со спиртом, по рынку начали разгоняться разного рода «страшилки». Они касались как ценника на новый продукт — бензин со спиртом Е5, так и последствий его использования.

В частности, эксперты говорили о том, что из-за того, что бензин Е5 не является типичным продуктом для европейских НПЗ, они были вынуждены под заказ наших импортеров запустить отдельные мощности — резервуары, эстакады и т. д. И по этой причине стали выставлять повышенные ценники — плюс $15−25 на тонне, что, по мнению главы агентства «А-95» Сергея Куюна, должно было дать дополнительную наценку — 50−80 копеек на литре. Но так как в апреле на международных биржах пошли вниз котировки на нефть, подорожания «спиртового» бензина на АЗС украинские водители «могут и не заметить», — прогнозировал тогда Куюн.

Вторая «страшилка» — более серьезная. Она касалась влияния бензина с биоэтанолом на системы и двигатель авто. Руководитель исследовательских проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в комментариях «Минфину» утверждал, что законодатели фактически «узаконили бодягу», поскольку нет новых регламентов на бензин с биоэтанолом.

А это значит, что мини-НПЗ могут начать массово экспериментировать — добавлять в топливо низкокачественные добавки. В итоге заправка таким топливом может закончится для водителей большими проблемами, в частности, сокращением периода эксплуатации машины между ремонтами (то есть она будет чаще ломаться). Также не исключены быстрый выход из строя прокладок, снижение мощности двигателя, — предупреждал Рябцев.

Эксперты говорили также о «проблеме хранения» — ведь, если в спиртовой бензин попадет влага, это может спровоцировать его расслоение в емкостях на АЗС. И увеличить риск того, что кто-то заправится «чистым бензином», а кто-то — «чистым спиртом», и с заправки отправится прямиком на СТО.

На украинских АЗС бензин с биоэтанолом продается уже почти три недели. Оправдались ли опасения по поводу нового топлива?

Какой бензин на самом деле предлагают сейчас заправки

Сергей Куюн говорит, что на практике первый этап перехода АЗС на «спиртовый бензин» прошел «на удивление спокойно».

«Никаких скандалов, связанных с качеством бензина, нет», — заверил Куюн.

«Ничего сенсационного не происходит — бензин как продавался, так и продается, объемы реализации не изменились, нареканий нет», — говорит владелец группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

При этом Куюн добавил, что пока еще адаптация рынка к новому виду топлива продолжается. «Не все АЗС перешли на спиртовый бензин с 1 мая, у многих этот процесс продолжается», — говорит Куюн.

Отметим, что качество топлива на украинских АЗС с начала войны фактически не проверяют. Это позволило заправщикам схитрить.

Даже на тех АЗС, где на стелле уже выставлен бензин Е5 и по документам топливо числится, как содержащее биокомпоненты, на самом деле продают остатки обычного бензина — без спирта. Узнать об этом можно, к примеру, разговорив заправщиков.

«Заливайте, не бойтесь. Бензин со спиртом — только по документам, на самом деле никаких добавок там нет», — заверил журналиста «Минфина» заправщик на одной из АЗС в пригороде столицы.

При этом кассир, наоборот, заявил, что «бензин — с содержанием биокомпонентов».

Геннадий Рябцев отмечает, что сейчас на отечественных АЗС продается бензин самого разного качества.

«Крупные сети закупают импортное топливо, адаптированное к нашим законодательным требованиям. Для автомобилей оно по факту ничем не отличается от «обычного» бензина — добавка 5% биокомпонентов для двигателя авто ничем не грозит.

Но увеличилось количество заправок, торгующих «непонятными смесями». Это могут быть различные дешевые спиртовые добавки, причем в гораздо более высокой пропорции, чем прописывает законодательство. К примеру, 10−15%, вместо 5%. Так как спирт дешевле нефтепродуктов, его выгодно добавлять в бензин", — рассказал «Минфину» Рябцев.

По его словам, бензина сомнительного качества сейчас много на небольших региональных АЗС.

«Как водитель сможет понять, что залил „что-то не то“? К примеру, когда станет притормаживать двигателем на спуске, а машина выйдет из-под контроля, потому что в системе образуется паровая пробка», — приводит пример Рябцев.

Как автолюбителям адаптироваться к новым правилам

Эксперты говорят: эффект от использования «плохого» топлива в большинстве случаев наступает не сразу, он накопительный, поэтому ни в мае, ни в июне большинство водителей никаких «тревожных звоночков», скорее всего, не услышат. Но в дальнейшем авто могут чаще ломаться и станут «хуже ездить», так как снизится мощность двигателя.

Геннадий Рябцев советует проверять на АЗС, чтобы в документах на топливо его тип был указан, как «Е5», а не, скажем, «Е10» или «Е15». «Цифра обозначает долю биокомпонента в топливе, и лучше, если она минимальная», — пояснил Рябцев.

Также он рекомендует проверять «совместимость» своего авто с биотопливом.

«К примеру, некоторые авто имеют так называемые гибкотопливные двигатели. Это означает, что мотору, образно говоря, все равно, каким топливом вы его заправляете, система адаптируется к особенностям качества. Быстро проверить, так ли это, можно на крышке бензобака авто. Если увидите там обозначение „Е10“ или аббревиатуру FFW, значит, вам повезло, и можно смело заправляться бензином со спиртом фактически на любой заправке. Если нет — лучше отдать предпочтение АЗС крупных сетей, которым вы доверяете», — советует Рябцев.

Что происходит с ценами

Ситуация с ценами на бензин остается спокойной. Подорожания на 50−80 копеек за литр, как и прогнозировали эксперты, не произошло. Главная причина — снижение в апреле котировок на нефть до $60 за баррель (в марте они достигали в отдельные дни $76).

Более того, и бензин, и другие виды топлива в прошлом месяце даже подешевели на 1−1,5 гривны за литр. С начала мая дизельное топливо еще незначительно упало в цене, а бензин — прибавил несколько копеек.

Как объяснил «Минфину» Геннадия Рябцев, ценники на топливо меняются под влиянием двух факторов. Первый — стоимость нефтепродуктов. Второй — курс евро к гривне. И, если первый фактор играл на понижение, то второй, наоборот, способствовал повышению ценников. «Поэтому, вместо ожидаемой скидки до 3 гривен на литре топлива, мы получили максимум 1,5 грн. Остальное „съело“ повышение курса евро», — говорит Рябцев.

Недавно котировки на нефть вновь пошли вверх — до $66 за баррель. И, если они станут и дальше двигаться вверх, возможно подорожание бензина и дизеля. Но этот прогноз реализуется только в случае стойкого роста котировок (в течение не менее одной-двух недель).

Куюн уточняет, что прогнозы по нефти сейчас делать крайне сложно, так как рынок крайне зависит от политических заявлений и дальнейших действий властей США по снижению стоимости энергоресурсов.

«При нынешних котировках можно прогнозировать удешевление дизеля еще на 1 гривну за литр, так как по этому виду топлива у продавцов есть запас прочности. Что касается бензина, то, хоть он и подорожал в закупке на 50 копеек за литр, сети нашли возможность даже снизить цены. Но, если нефть продолжит дорожать, перспективы дальнейших скидок на АЗС откладываются», — отметил Куюн.

По данным А-95 на 16 мая, бензин на опте подорожал до 46,88 гривен, а в рознице немного подешевел (до 54,61 гривен). Дизель на опте стоит 42,97 гривен, а в рознице — 52,74 гривен (что на несколько копеек ниже, чем днем ранее).

Леушкин ожидает снижения цен на бензин и дизель примерно на гривну уже на этой неделе. Но вот насколько продолжительной окажется распродажа — зависит от котировок на нефть и нефтепродукты, — говорит он.

Заправки будут закрываться?

Отметим, что многие сети в последнее время крайне осторожно повышают ценники из-за падения продаж топлива. По словам Куюна, за 4 месяца этого года проливы дизеля и газа упали, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10%. По бензину продажи выросли на 10%, но в основном, за счет перераспределения объемов автогаза (авто с ГБО могут ездить и на газе, и на бензине).

Эти данные подтверждают и в Государственной налоговой службе. По информации ведомства, в апреле объемы продаж автотоплива составили 634,4 млн литров, что на 7% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарная стоимость реализованного топлива также просела на 3%— до 31,1 млрд гривен. Больше всего снизились продажи в Херсонской, Донецкой и Волынской областях, а самые большие объемы реализации (до 38%) обеспечивают Киевская, Днепропетровская и Львовская области.

«Основные причины спада продаж — замедление экономики, снижение благосостояния украинцев и увеличение парка электрокаров. Некоторые сети на крупных тендерах уже стали предлагать топливо по себестоимости, или даже ниже, чтобы только заполучить клиентов.

АЗС при нынешних объемах потребления топлива в Украине — в явном переизбытке. Поэтому конкуренция между ними будет расти, не исключены закрытия или смена собственника, особенно в свете того, что государство усиливает контроль за уплатой налогов, а с учетом отчислений в бюджет, экономика многих заправок просто «не сходится», — говорит Сергей Куюн.