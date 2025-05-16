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16 мая 2025, 10:45 Читати українською

Нефть растет вторую неделю подряд благодаря ослаблению торгового напряжения

Цены на нефть демонстрируют рост вторую неделю подряд из-за уменьшения напряжения в торговых отношениях между США и Китаем, хотя возможный возврат иранской нефти сдерживает их дальнейшее повышение. Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть демонстрируют рост вторую неделю подряд из-за уменьшения напряжения в торговых отношениях между США и Китаем, хотя возможный возврат иранской нефти сдерживает их дальнейшее повышение.

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Динамика цен

Фьючерсы на Brent снизились на 1 цент — до $64,52 за баррель, в то время как WTI выросла на 2 цента — до $61,64. На этой неделе Brent и WTI прибавили 1%, несмотря на падение более чем на 2% в предыдущей сессии из-за опасений ядерного соглашения с Ираном.

Влияние иранского соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном близится, и Тегеран «якобы» согласился на его условия, хотя источник сообщил о наличии нерешенных вопросов. Аналитики ING отметили, что снятие санкций может позволить Ирану увеличить добычу на 400 тысяч. баррелей в сутки и привлечь новых покупателей.

Торговый перерыв между США и Китаем

США и Китай, крупнейшие потребители нефти, договорились о 90-дневной паузе в торговой войне, снизив взаимные пошлины, что поддерживает рост цен на нефть.

Прогнозы цен

Аналитики BMI (Fitch Solutions) прогнозируют среднюю цену Brent в 2025 году на уровне $68, а в 2026 году — $71, что ниже $80 в 2024 году. «Хотя 90-дневный период затишья оставляет простор для дальнейших шагов по снижению торговых барьеров, долгосрочная неопределенность в этой сфере ограничивает потенциал для роста цен», — отметили они.

Источник: Минфин
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